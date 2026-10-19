Un nou malware Android înlocuiește aplicațiile bancare legitime pentru a fura datele utilizatorilor

Sursa: dnsc.ro

Cercetătorii ThreatFabric au identificat Hirudo, un malware Android care poate înlocui aplicațiile bancare legitime cu versiuni modificate, concepute pentru a evita verificările de securitate. Distribuit prin aplicații aparent inofensive, malware-ul solicită permisiuni extinse și poate fura parole, coduri PIN și mesaje SMS, dar și controla de la distanță dispozitivul infectat. Campania vizează în special utilizatori din Indonezia, fiind identificate și ținte din alte țări. Specialiștii recomandă evitarea instalării aplicațiilor din surse neoficiale, actualizarea dispozitivelor și utilizarea Google Play Protect.