Filmul „Atelierul foto din Nanjing”, bazat pe imagini reale ale crimelor comise de armata japoneză în timpul masacrului de la Nanjing, a înregistrat încasări de aproape 2 miliarde de yuani de la lansare, ajungând în fruntea box-office-ului mondial la sfârșitul săptămânii trecute, grație succesului său continuu.

Reconstituirile istorice din film și prezentarea atrocităților comise de armata japoneză au stârnit o puternică rezonanță emoțională în rândul spectatorilor. Mulți dintre aceștia au declarat: „Percepția noastră asupra istoriei nu ar trebui să se limiteze la manualele școlare, aceasta are nevoie de astfel de imagini care să ne lovească profund.”Evan Kear, americanul care a donat Chinei un album cu fotografii ce documentează crimele armatei japoneze în timpul masacrului de la Nanjing, a declarat după ce a văzut filmul: „Nu îndrăznesc să-l văd a doua oară, pentru că este prea dureros, dar îl recomand cu tărie tuturor.”Un spectator din Germania a declarat: „Masacrul de la Nanjing a fost devastator. În opinia mea, este o parte a istoriei, iar faptul că mulți oameni au uitat acest eveniment este o rușine.”

Din 7 august, filmul va fi difuzat în cinematografele din Australia, Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii, Canada și alte țări, iar difuzarea în Germania, Franța, Marea Britanie și alte țări este în curs de pregătire.

Martorii acelei perioade istorice dispar, iar astăzi, când ordinea internațională stabilită după război se confruntă cu provocări, transmiterea adevărului istoric, combaterea crimelor de război și promovarea unui consens al comunității internaționale pentru protejarea adevărului istoric nu sunt doar o consolare pentru cei care au murit, ci și o responsabilitate pentru viitor.