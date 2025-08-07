Actualitatea din China 

Evoluția economiei Chinei în prima jumătate a anului 2025

Multe provincii și municipalități din China au prezentat rezultatele economice pentru prima jumătate a anului, datele arătând că Produsul Intern Brut (PIB) al provinciilor Guangdong și Jiangsu a depășit 6 trilioane yuani. Rata de creștere a PIB-ului în 20 de provincii, regiuni autonome și municipalități, inclusiv Tibet, Gansu și Xinjiang, a fost peste nivelul național, de 5,3%, față de aceeași perioadă din 2024.

În prima jumătate a anului 2025, valoarea adăugată a industriilor de producție avansată a crescut cu 5,9%, iar cea a înaltelor tehnologii cu 6,0%, reprezentând 55,4 respectiv 33,0% din valoarea adăugată a întreprinderilor industriale peste dimensiunea desemnată.

