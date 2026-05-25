Ministrul Culturii a demisionat după ce a fost făcută publică o înregistrare în care înjura „interesul național“

Ministrul interimar al Culturii Demeter András István şi-a dat demisia ca urmare a scandalului provocat de apariţia în spaţiul public a unei înregistrări în care foloseşte termeni injurioşi la adresa interesului naţional. Gestul său vine după ce liderul UDMR Kelemen Hunor i-a cerut să demisioneze din funcţie şi să prezinte scuze publice. În demisia de onoare prezentată public, András István anunţă şi că a cerut Parchetului să verifice autenticitatea înregistrării.

„Niciodată nu m-am lipit/agăţat de scaun. Când am simţit că este mai corect am renunţat la mandatul de director de teatru, de preşedinte al radioului şi procedez astfel şi acum, când îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului. Fără ezitare“, anunţă Demeter András István într-o postare pe Facebook.

El menţionează că, spre deosebire de situaţiile anterioare, trebuie să îşi prezinte şi scuzele „pentru a fi generat, involuntar frământări şi divizare în societatea noastră contemporană şi aşa încărcată şi împovărată de tensiuni“.

„Îmi cer scuze faţă de cei care se simt jigniţi şi faţă de cei care se simt trădaţi“, scrie Demeter András István.

El se declară convins că actele şi faptele sale în interesul cultural naţional şi al celui care conferă adevărată frumuseţe şi plus-valoare a interculturalităţii din România, au dovedit şi vor dovedi contrariul a ceea ce se afirmă acum despre el.

„Mulţumesc tuturor celor care îmi acordă, în continuare, încrederea lor”, spune el în finalul mesajului.

El a prezentat şi „Demisia de onoare” depusă la Guvern.

Kelemen Hunor i-a cerut lui Demeter András István să demisioneze și să își ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale

Președintele UDMR i-a cerut ministrului Culturii să demisioneze după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio în care Demeter András István ar folosi un limbaj licențios.

„A fost făcută publică o înregistrare audio în care ministrul Culturii, Demeter András István, vorbește, într-un limbaj inacceptabil, despre interesul public și se referă inclusiv la identitatea sa maghiară într-un mod care oferă spațiu stigmatizării comunității noastre.

Declarațiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan sau pentru glume iresponsabile, legate de interese rusești. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmații inacceptabile.

În această situație există o singură cale corectă: demisia ministrului.

I-am cerut lui Demeter András István să demisioneze din funcția de ministru al Culturii. De asemenea, îi solicit să își ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității noastre”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.