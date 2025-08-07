S&P a păstrat ratingul de A+ pentru China

Ministerul de Finanțe a transmis că Agenția internațională de rating S&P a păstrat ratingul de credit suveran al Chinei la „A+” și perspectiva la „stabilă”, fapt care arată că S&P recunoaște reziliența creșterii economice și eficacitatea controlului datoriei Chinei.

Acesta a mai anunțat că în prima jumătate a anului 2025, guvernul chinez a răspuns activ la schimbările rapide ale mediului extern și a aplicat o serie de măsuri politice combinate pentru a asigura o funcționare stabilă a economiei. Indicatorii economici principali au înregistrat performanțe mai bune decât era așteptat, cu o creștere de 5,3%, cu 0,3 puncte procentuale mai mult decât în întreg anul trecut.

Pe termen lung, China va continua să consolideze forța internă de dezvoltare economică, va studia în mod continuu și va ajusta în mod dinamic rezervele de politici în funcție de schimbările situației interne și externe, pentru a asigura o dezvoltare economică stabilă și pozitivă și pentru a contribui la dezvoltarea economică mondială.