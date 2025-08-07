Actualitatea din China 

Comerțul exterior de mărfuri al Chinei, creștere de 3,5% în primele șapte luni ale lui 2025

Radio China Internaţional
Autor Radio China Internaţional
Portul de containere Yangzhou, provincia Jiangsu (7 august 2025/VCG)

Administrația Generală a Vămilor din China a anunțat joi că, în primele șapte luni ale anului în curs, comerțul exterior de mărfuri al Chinei a menținut o tendință ascendentă, cu o valoare totală a import-exportului de 25,7 trilioane de yuani, în creștere cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ritmul de creștere a fost cu 0,6 procente mai mare decât cel din prima jumătate a anului. Între partenerii comerciali, comerțul cu ASEAN, UE, Africa și Asia Centrală au crescut cu 9,4%, 3,9%, 17,2% și, respectiv, 16,3%.

În luna iulie, comerțul exterior a atins 3,91 trilioane de yuani (+6,7%), din care exporturile au fost de 2,31 trilioane de yuani (+8%), iar importurile, 1,6 trilioane de yuani (+4,8%).

Acest an marchează 20 de ani de la enunțarea conceptului “Munții verzi și apele curate sunt un tezaur”. În ultimele două decenii, modelul de dezvoltare al Chinei a devenit mai ecologic și mai puțin intensiv în carbon, totodată și comerțul exterior și-a îmbunătățit continuu “conținutul inovator” și “conținutul verde”. În paralel, odată cu dezvoltarea productivității de nouă calitate, industriile tradiționale s-au reconvertit, iar cele emergente s-au extins. În primele șapte luni, importurile și exporturile cu produse de înaltă tehnologie au atins valoarea de 5,1 trilioane de yuani (+8,4%), contribuind cu 45,4% la creșterea totală a comerțului exterior. Printre acestea, exporturile de mașini-unelte de înaltă tehnologie au crescut cu 23,4%, iar importurile de utilaje textile de înaltă performanță, cu 19,3%. Tot în această perioadă, exporturile “celor trei noi categorii” de produse verzi (vehicule electrice, panouri solare, baterii litiu-ion) au crescut cu 14,9%.

Companiile private continuă să joace rolul principal în stabilizarea comerțului exterior. În primele șapte luni, acestea au realizat schimburi comerciale de 14,68 trilioane de yuani (+7,4%), reprezentând 57,1% din totalul comerțului exterior al Chinei, cu 2,1 procente mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Dintre acestea, comerțul cu țările participante la Inițiativa “O centură, un drum” a totalizat 7,97 trilioane de yuani (+10%), constituind 54,3% din volumul total al comerțului exterior al companiilor private.

Distribuie articolul
Articolul anterior China – Test reușit al sondei de explorare a Lunii cu echipaj uman
Articolul următor S&P a păstrat ratingul de A+ pentru China
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

10 August. Republica Ecuador este în sărbătoare, celebrând Ziua Națională
Actualitate Extern
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska ca să negocieze soarta războiului din Ucraina
Extern
Evenimente plastice recomandate de Uniunea Artiștilor Plastici din România
Cultură și Educație

Citește și