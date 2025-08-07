Comerțul exterior de mărfuri al Chinei, creștere de 3,5% în primele șapte luni ale lui 2025

Administrația Generală a Vămilor din China a anunțat joi că, în primele șapte luni ale anului în curs, comerțul exterior de mărfuri al Chinei a menținut o tendință ascendentă, cu o valoare totală a import-exportului de 25,7 trilioane de yuani, în creștere cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ritmul de creștere a fost cu 0,6 procente mai mare decât cel din prima jumătate a anului. Între partenerii comerciali, comerțul cu ASEAN, UE, Africa și Asia Centrală au crescut cu 9,4%, 3,9%, 17,2% și, respectiv, 16,3%.

În luna iulie, comerțul exterior a atins 3,91 trilioane de yuani (+6,7%), din care exporturile au fost de 2,31 trilioane de yuani (+8%), iar importurile, 1,6 trilioane de yuani (+4,8%).

Acest an marchează 20 de ani de la enunțarea conceptului “Munții verzi și apele curate sunt un tezaur”. În ultimele două decenii, modelul de dezvoltare al Chinei a devenit mai ecologic și mai puțin intensiv în carbon, totodată și comerțul exterior și-a îmbunătățit continuu “conținutul inovator” și “conținutul verde”. În paralel, odată cu dezvoltarea productivității de nouă calitate, industriile tradiționale s-au reconvertit, iar cele emergente s-au extins. În primele șapte luni, importurile și exporturile cu produse de înaltă tehnologie au atins valoarea de 5,1 trilioane de yuani (+8,4%), contribuind cu 45,4% la creșterea totală a comerțului exterior. Printre acestea, exporturile de mașini-unelte de înaltă tehnologie au crescut cu 23,4%, iar importurile de utilaje textile de înaltă performanță, cu 19,3%. Tot în această perioadă, exporturile “celor trei noi categorii” de produse verzi (vehicule electrice, panouri solare, baterii litiu-ion) au crescut cu 14,9%.

Companiile private continuă să joace rolul principal în stabilizarea comerțului exterior. În primele șapte luni, acestea au realizat schimburi comerciale de 14,68 trilioane de yuani (+7,4%), reprezentând 57,1% din totalul comerțului exterior al Chinei, cu 2,1 procente mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Dintre acestea, comerțul cu țările participante la Inițiativa “O centură, un drum” a totalizat 7,97 trilioane de yuani (+10%), constituind 54,3% din volumul total al comerțului exterior al companiilor private.