China – Test reușit al sondei de explorare a Lunii cu echipaj uman

Primul test cuprinzător de verificare a aterizării și decolării sondei de expediție pe Lună  ”Lanyue” a fost finalizat cu succes în 6 august 2025, la locul de experimentare din prefectura Huailai, provincia Hebei, potrivit Oficiului Ingineriei Spațiale cu Echipaj Uman a Chinei (CMSEO). Evenimentul constituie o etapă de importanță crucială în cercetarea și dezvoltarea proiectului Chinei de explorare a Lunii cu echipaj uman.  

Alcătuită dintr-un modul de urcare pe Lună și un altul de propulsare, sonda ”Lanyue” este destinată transportului de taikonauți pe orbita din jurul Lunii și pe Lună. Capabilă să transporte doi taikonauți, precum și un vehicul și echipamente de cercetări științifice, aceasta va fi centrul de trai, centrul energetic și de date pentru taikonauți, după aterizarea lor pe Lună.    

Succesul testului marchează noi progrese importante obținute de China în cercetarea și dezvoltarea ingineriei de explorare a Lunii cu echipaj uman.

