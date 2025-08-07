Confederația Sindicală Națională MERIDIAN consideră regresive, scandaloase, rușinoase și poate chiar “criminale” măsurile impuse abuziv familiilor din România prin “Legea de măsuri fiscal-bugetare”

Guvernul României, (stat membru UE), instalat recent la putere pe baza unei platforme așa zis “Pro Europeană”, a impus de la 1 august 2025, măsuri înrobitoare și degradante, care au ca efect acumularea unor tensiuni enorme în societate și care vor detona bomba socială amorsată cu luni înainte odată cu reforma eșuată a sistemului de pensii publice.

Clasa politică lipsită de empatie, egoistă, lacomă și servilă aflată la putere în România, împinge țara noastră către un model de dezvoltare “progresist”, iresponsabil social, care erodează în mod accelerat încrederea cetățenilor în instituțiile statului și ale Uniunii Europene.

După ce și-au epuizat arsenalul de minciuni din campania electorală, politicienii care conduc astăzi destinele țării pun în aplicare o terapie de șoc, contrară recomandărilor Comisiei Europene, prevederilor constituționale și jurămintelor scrise sau “tatuate” făcute atunci când s-au milogit de români să le dea votul.

Acum acești adevărați adepți ai Societății Fabiene și ai “Școlii Miracolelor de la Chicago” și-au lepădat blana de oaie și nici măcar nu se mai sfiesc să-și arate colții de lupi fioroși.

După ce i-au înhățat pe pensionari, haita fundamentaliștilor pseudocapitaliști, se repede acum și la ceilalți membri ai familiilor noastre.

Nu a fost de ajuns că pensionarilor civili și militari, pensia le este înghețată prin lege ani buni de acum încolo,…, le-au suspendat și dreptul la indexare cu inflația, adică la păstrarea puterii de cumpărare, care constituie un “măreț privilegiu“, doar în concepția actualelor autorități din Republica noastră bananieră, stat membru UE și stat candidat la OECD.

Pe lângă scăderea abruptă a puterii de cumpărare, în contextul lipsei unei guvernări competente care a adoptat doar măsuri economice inflaționiste, agresiunea împotriva familiilor din România s-a intensificat începând cu 1 august 2025, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, adoptată prin răspunderea Guvernului pentru reducerea deficitului bugetar excesiv.

Prin această lege mai multe categorii de persoane pierd calitatea de coasigurat pe care o aveau până acum în sistemul public de sănătate:

Soțul/soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;

Familiilor militarilor și polițiștilor;

Personalul monahal al cultelor recunoscute;

Persoanele aflate în concediu medical (cu excepția bolnavilor oncologici);

Șomerii indemnizați;

Persoanele persecutate politic de regimul comunist.

Această măsură “criminală” va anula de la 1 septembrie 2025, dreptul de a fi asigurat în sistemul de sănătate publică a peste 650 000 de cetățeni ai României, stat membru UE, persoane care la acest moment sunt coasigurate prin contribuția soțului/soției.

După 1 septembrie 2025, unele familii deja sărăcite și umilite din România vor trebui să plătească 10% CASS aplicat la șase salarii minime brute pentru fiecare persoană luată în întreținere.

Atenție !!! În 2025, suma anuală pentru coasigurare va fi de 2.430 lei. Aceasta se va plăti în două tranșe obligatorii: – 25% (607,5 lei) la depunerea declarației unice – 75% (1.822,5 lei) până la 25 mai în anul următor.

Situația în care soțul/soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate, își pierd statutul de asigurați gratuit este o decizie “experiment” care retrogradează în mod îngrijorător legislația socială din România.

În majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene cu sisteme de asigurări sociale de sănătate, există un principiu al „asigurării de familie”, care permite ca persoanele aflate în întreținere să beneficieze de asigurare gratuită sub acoperirea contribuțiilor plătite de membrul de familie care lucrează.

Iată câteva exemple de state membre ale UE în care funcționează acest principiu, contrastând cu noua situație din România:

Germania: Sistemul de asigurări sociale de sănătate (GKV) permite ca soțul/soția și copiii să fie co-asigurați gratuit, atât timp cât veniturile lor lunare nu depășesc un anumit prag (care se actualizează periodic). Această regulă se aplică și partenerilor civili.

Sistemul de asigurări sociale de sănătate (GKV) permite ca soțul/soția și copiii să fie co-asigurați gratuit, atât timp cât veniturile lor lunare nu depășesc un anumit prag (care se actualizează periodic). Această regulă se aplică și partenerilor civili. Austria: Asemănător Germaniei, Austria permite co-asigurarea gratuită a membrilor de familie fără venituri proprii. O condiție este ca aceștia să locuiască în aceeași gospodărie cu persoana asigurată.

Asemănător Germaniei, Austria permite co-asigurarea gratuită a membrilor de familie fără venituri proprii. O condiție este ca aceștia să locuiască în aceeași gospodărie cu persoana asigurată. Spania: În Spania, soții și copiii sunt, de asemenea, acoperiți de asigurarea medicală a membrului de familie care plătește contribuții. Mai mult, chiar și în situația în care persoana nu lucruează, dar este înscrisă la Agenția de Ocupare, ca și căutător a unui loc de muncă, beneficiază de asigurare medicală gratuită.

În Spania, soții și copiii sunt, de asemenea, acoperiți de asigurarea medicală a membrului de familie care plătește contribuții. Mai mult, chiar și în situația în care persoana nu lucruează, dar este înscrisă la Agenția de Ocupare, ca și căutător a unui loc de muncă, beneficiază de asigurare medicală gratuită. Italia: În Italia, sistemul de sănătate public, numit Servizio Sanitario Nazionale (SSN), acoperă și membrii de familie aflați în întreținerea persoanei care lucrează, inclusiv pe cei care nu lucrează sau nu au venit propriu. Asistența medicală este garantată tuturor rezidenților, iar membrii de familie în întreținere sunt incluși în asistența acordată persoanei care lucrează și contribuie la SSN.

Cum funcționează acest sistem în Italia, țara în care trăiesc peste 1 500 000 de români?

Înscrierea în SSN : Membrul familiei care lucrează se înscrie în SSN și, ca urmare, și membrii de familie aflați în întreținerea sa, precum copiii sau soțul/soția, sunt înscriși automat sau pot fi înscriși ca persoane în întreținere.

Venitul : Membrii familiei aflați în întreținere, care nu au un venit propriu, sunt considerați protejați prin venitul persoanei care lucrează și contribuie la SSN, ceea ce le permite accesul la serviciile medicale oferite de sistem.

Asistență de bază : Toți cetățenii, indiferent de situația lor profesională sau financiară, au dreptul la asistență medicală de bază, cum ar fi accesul la urgențe, ambulatorii și serviciul de gardă medicală.

Principiul asigurării de familie reflectă o abordare a sistemelor de sănătate bazată pe solidaritate, în care contribuțiile sunt calculate pe baza veniturilor, dar acoperirea se extinde la întreaga familie. Decizia Guvernului României de a elimina acest beneficiu pentru soți și părinți se deosebește de practica comună din multe state europene, punând responsabilitatea directă a plății contribuțiilor individuale pe umerii categoriilor vizate.

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN respinge toate măsurile antisociale de reprimare a populației adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care afectează toți salariații și în special familiile cele mai defavorizate din România (populația ocupată din zonele rurale, familiile din regiunile afectate de schimbările industriale, populația de etnie rroma și nu numai).

Imediat după ce au terminat spectacolul penibil al alegerilor electorale, autoritățile centrale și locale din România cu de la sine putere, ne-au agresat cu neindexarea pensiilor, cu amenințările de disponibilizări în sectorul public și destructurări a unor servicii publice, cu creșterea taxelor și impozitelor, cu aplicarea unor biruri cumulate pentru pensiile civile și militare, cu dubla impozitare a acelora care au contribuit la sănătate și cu scoaterea din sistemul de sănătate publică a sute de mii de cetățeni români, care acum au viața pusă în pericol (contrar dispozițiilor art.22 din Constituția României privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică), deorece pur și simplu nu au de unde să plătească 500 de euro/an ca să fie asigurați.

Somăm Parlamentul României și Guvernul României să nu mai facă experimente pe seama cetățenilor și să revină pe Calea Europeană, acolo unde încă avem un “Pilon European al Drepturilor Sociale”, o “Directivă privind salariile minime adecvate și echitabile”, un proiect pentru o Europă Socială!

AJUNGE !

Continuarea agresiunilor venite din partea autorităților publice din România la adresa salariaților, pensionarilor și familiilor acestora nu poate rămâne fără un răspuns pe măsură din partea societății civile organizate, iar în acest sens, Confederația Sindicală Națională MERIDIAN consideră că în acest context cetățenii sunt forțați să apeleze la dreptul la legitimă apărare.