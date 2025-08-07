Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile”

George Lupu (www.b1tv.ro)

Iuri Ușakov, consilier de rang înalt al Kremlinului, a declarat joi că s-a ajuns la un acord prin care întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar urma să aibă loc „în zilele următoare”, adăugând că părțile au început să lucreze la pregătiri.



Când ar urma să aibă loc întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

Este „dificil de spus” cât vor dura aceste pregătiri, a continuat Ușakov, dar obiectivul este ca întâlnirea să aibă loc săptămâna viitoare, a relatat presa de stat rusă RIA Novosti, citată de CNN.

Președintele Trump intenționează să se întâlnească personal cu președintele rus Vladimir V. Putin chiar săptămâna viitoare și, la scurt timp după aceea, va avea o întâlnire între el, Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit a două persoane familiarizate cu planul, citate de nytimes.

Trump și-a dezvăluit planurile miercuri într-o convorbire cu lideri europeni, printre care și Zelenski, au declarat persoanele respective. Întâlnirile ar urma să-i includă doar pe cei trei bărbați și nu ar trebui să-i includă și pe omologii săi europeni.

Întrebat ulterior, miercuri, dacă Rusia și Ucraina au convenit asupra summitului, Trump le-a spus reporterilor: „Există șanse foarte mari să o facă”.

„Se pare că Rusia este acum mai angajată în armistițiu. Presiunea asupra lor funcționează”, a spus Zelenski în discursul său de seară adresat națiunii. „Dar principalul lucru este să nu ne înșele pe noi sau Statele Unite în detalii.”

Ce mize ar putea avea întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

O simplă întâlnire cu Trump ar reprezenta un fel de victorie pentru Putin. De la invazia Ucrainei, el a fost în mare parte izolat de liderii NATO, care au refuzat să discute direct cu el până când Trump nu a început conversații telefonice cu liderul rus după preluarea mandatului. Dar planul reflectă convingerea profundă a lui Trump că puterea sa de persuasiune, în special într-o întâlnire față în față, este singura modalitate de a ajunge la o înțelegere.

Dacă întâlnirea va avea loc așa cum a descris Trump, ar fi primul summit față în față între un președinte american și rus în mai mult de patru ani. Ultimul a avut loc în iunie 2021 la Geneva, când președintele Joseph R. Biden Jr. s-a întâlnit față în față cu Putin.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a declarat miercuri într-un comunicat că rușii au solicitat întâlnirea. „Rușii și-au exprimat dorința de a se întâlni cu președintele Trump, iar președintele este deschis să se întâlnească atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski”, a spus ea. „Președintele Trump dorește ca acest război brutal să se încheie.”

Apelul de miercuri a inclus pe prim-ministrul Keir Starmer al Marii Britanii; președintele Alexander Stubb al Finlandei; cancelarul Friedrich Merz al Germaniei; Mark Rutte, secretarul general al NATO; vicepreședintele JD Vance; secretarul de stat Marco Rubio; și trimisul special al domnului Trump, Steve Witkoff.

Ce reacție au avut liderii europeni

Mai mulți lideri europeni prezenți la apelul de miercuri au fost surprinși de planul lui Trump și și-au exprimat ulterior scepticismul cu privire la eficiențape care o va avea întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, potrivit unui oficial care a fost informat despre apel. O altă persoană familiarizată cu apelul a spus că europenii par să accepte ceea ce a spus Trump. Europenii au încercat să coordoneze încetarea violenței dintre Rusia și Ucraina, susținându-și în același timp vecinul european.

Trump a împărtășit câteva detalii despre apel într-o postare pe site-ul său de socializare, spunând că Witkoff s-a întâlnit timp de câteva ore în Rusia cu Putin miercuri. Nu a menționat planurile sale pentru propriile summituri.

„Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie și vom lucra în acest sens în zilele și săptămânile următoare”, a scris el.

Trump a avut o întâlnire individuală cu Zelenski la înmormântarea Papei Francisc la Roma la începutul acestui an. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a încercat să se alăture întâlnirii – care a avut loc în Bazilica Sfântul Petru – dar a fost respins de Trump, care în general preferă întâlnirile bilaterale.

Acest instinct a condus și la cele trei întâlniri ale lui Trump în primul său mandat cu Kim Jong-un, dictatorul nord-coreean. Trump era convins că îl poate convinge pe Kim să renunțe la armele sale nucleare promițând să ridice sancțiunile de lungă durată. Întâlnirile au fost cordiale și un eșec total. Nicio armă nucleară nu a fost predată, iar Kim are acum un arsenal mai mare ca niciodată.

Putin a declarat de mult timp că ar fi bucuros să se întâlnească cu Trump, declarând în ianuarie că cei doi lideri ar trebui să se întâlnească pentru a „discuta calm despre toate domeniile care sunt de interes atât pentru SUA, cât și pentru Rusia”. Însă dl. Peskov a negat în ultimele săptămâni că un summit ar fi iminent.