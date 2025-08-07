Extern

Atac armat în Ucraina! Un teribilist a deschis focul în McDonalds

Contributor
Autor Contributor

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Un bărbat a deschis focul într-un restaurant McDonald’s din Cerkasî, centrul Ucrainei, apoi s-a baricadat în toaleta fast-food-ului.

Conform informațiilor furnizate de poliția regională, atacatorul a intrat în local, a tras mai multe focuri de armă, apoi s-a rănit singur și s-a baricadat într-o toaletă. 

Un martor ocular, Ievhen, a declarat pentru presă, potrivit Suspilne„Am văzut cum angajații de la McDonald’s au ieșit în fugă. Apoi au venit două mașini de poliție și două ambulanțe. Oamenii spuneau că a fost un schimb de focuri în toaletă, dar nu știu exact ce s-a întâmplat”.

Trupele speciale KORD au intervenit și l-au reținut pe atacator după aproximativ o oră, iar acum se află în custodia autorităților. Bărbatul a fost spitalizat, însă starea lui de sănătate nu a fost comunicată deocamdată.

Poliția din Cerkasî a deschis un dosar penal pentru huliganism agravat, conform articolului 296, alineatul 4 din Codul Penal al Ucrainei. 

Distribuie articolul
Articolul anterior „Maratonul hârtiilor” din energie continuă: La 12 proiecte anunțate, se face doar unul. Ce spune șeful ANRE
Articolul următor Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile”
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Un cutremur destul de mare a lovit Taiwanul! Seismul s-a resimțit în toată insula
Extern
Confederația Sindicală Națională MERIDIAN consideră regresive, scandaloase, rușinoase și poate chiar “criminale” măsurile impuse abuziv familiilor din România prin “Legea de măsuri fiscal-bugetare”
Actualitate
Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile”
Extern

Citește și