„Maratonul hârtiilor” din energie continuă: La 12 proiecte anunțate, se face doar unul. Ce spune șeful ANRE

Din peste 60.000 MW în capacități energetice noi pentru care s-au obținut primele avize – iar numărul tot crește – doar 6.000 MW au ajuns la ultimele avize și, cel mai probabil, vor face pasul de la hârtie în teren și vor produce energie electrică

“Știți care este raportul între MW cu ATR și MW ready to build? Adică între proiecte care reprezintă o intenție de a construi o capacitate de producție și proeicte care sunt gata de a fi construite? 12 la 1. Mai precis, avem aproximativ 60.000 de MW cu Aviz Tehnic de Racordare, adică capacități pe hârtie și de 12 ori mai puțin, adică aproximativ 5.500 MW cu Autorizație de Construire”, a scris președintele ANRE, George Niculescu, pe pagina sa de facebook

“Prețul la energie va fi mai mic atunci când vom avea cât mai mulți megawatti care se vor racorda efectiv. Avem nevoie de cât mai multe capacități racordate, nu capacități pe hârtie”, a mai scris Niculescu.

Avizul Tehnic de Racordare (ATR) este unul dintre primii pași pe care îi face un investitor pentru a realiza o capacitate energetică. Ulterior, mai sunt mulți până la ultimele autorizații pe care le emite ANRE, respectiv autorizația de construire (care se emite atunci când se face dovada finanțării pentru proiectul respectiv), autorizația de înființare a capacității energetice și autorizația de operare comercială care se emite după ce capacitatea energetică a funcționat în teste, și care atestă dreptul producătorului de a vinde energia produsă.

Într-adevăr, la data de 1 iunie, datele ANRE arată ATR-uri emise pentru o capacitate solicitată totală de 60.400 MW. Nu mai puțin de 1.282 de proiecte. Practic hârtii emise către cei care și-au anunțat intenția de a construi o capacitate energetică. Multe dintre ele nu se va for face niciodată, iar unele au fost obținute cu scopul de a fi vândute ulterior unui investitor care și dorește să construiască. Numărul de ATR-uri emise crește de la an la an.

Dintre acestea, cu contracte de racodare la rețea – adică una dintre etapele ulterioare după obținerea ATR – sunt doar 792, care înseamnă sub 36.000 MW putere instalată. Dintre acestea, autorizație de construire au primit doar 458, cu o putere instalată totală de aproape 18.000 MW.

Iar dintre acestea, cele care au și autorizația de înființare, adică cele care aproape sigur se vor finaliza și vor produce energie electrică sunt doar 157, cu o putere instalată totală de 6.315 MW.

Dacă toate acestea din urmă se vor și realiza, puterea instalată totală a țării va depăși nivelul de 25.000 MW.

Foarte mulți investitori s-au plâns des că aceste ATR-uri ale unor proiecte care nu se vor face niciodată încarcă de fapt rețeaua, iar proiecte de la investitori mari nu mai pot fi practic depuse pentru că “nu mai e loc”. Situația s-ar putea schimba după 1 ianuarie 2026, când va intra în vigoaare noul mecanism de alocare a capacității rețelei pe bază de licitație și se va implementa și un nou sistem de garanții, atât pentru ATR-urile noi, cât și pentru cele la care se solicită actualizarea.