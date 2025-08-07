FACIAS: Statul a refuzat 2 milioane € pentru protejarea Salinei Praid, dar a plătit 4 milioane € în bonusuri salariale

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a prezentat un nou set de dovezi care adâncesc scandalul legat de prăbușirea Salinei Praid.

Potrivit documentelor depuse la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, autoritățile știau încă din 2007 despre riscul iminent, dar au refuzat să ia măsuri preventive, deși costurile erau minime comparativ cu sumele cheltuite pe beneficii salariale.

1,9 milioane de euro pentru prevenție, 4 milioane în bonusuri

FACIAS arată că lucrările care ar fi putut preveni infiltrațiile – devierea pârâului Corund și montarea de stații de monitorizare – ar fi costat sub 2 milioane de euro. În schimb, doar în anul 2022, compania de stat SALROM a plătit peste 4 milioane de euro în bonusuri salariale, în timp ce raporta un profit net de 22 de milioane de euro. Din acești bani, aproape 30 de milioane au fost direcționați către cheltuieli de personal, în loc să fie investiți în siguranța unei rezerve strategice estimate la 12 miliarde de euro.

Statul a știut. Nu a acționat.

Dovezile prezentate de FACIAS includ studii științifice, rapoarte oficiale și planuri de management, care confirmă că autoritățile cunoșteau vulnerabilitățile zonei. Încă din 2007, un studiu avertiza că pârâul Corund reprezintă o amenințare reală pentru integritatea salinei, din cauza efectului său de dizolvare asupra sării. Cu toate acestea, niciun demers concret nu a fost făcut, nici de către SALROM, nici de către Administrația Națională „Apele Române”, și nici de către Societatea de Geografie „Cholnoky Jenő”, desemnată custode legal al rezervației „Muntele de Sare Praid”.

Mai mult, în mai 2024, infiltrațiile au dus la închiderea temporară a salinei. Deși era un semnal clar de pericol, salina a fost redeschisă rapid, fără măsuri reale de intervenție.

Denunț penal pentru abuz în serviciu

FACIAS a depus oficial denunțul penal în iunie 2025 și, odată cu noul set de probe, cere tragerea la răspundere penală a angajaților implicați din cadrul Administrației „Apele Române” și SALROM. Fundația acuză abuz în serviciu, neglijență gravă și nerespectarea obligațiilor legale privind protejarea vieților, proprietăților și a patrimoniului național.

Un dezastru cu ecou național

Salina Praid reprezenta una dintre cele mai valoroase resurse naturale ale României, cu rezerve de peste 500 de milioane de tone de sare, evaluată teoretic la peste 12 miliarde de euro. Prăbușirea ei în mai 2025 a fost nu doar un eșec tehnic, ci și unul administrativ și moral.

FACIAS atrage atenția că acest caz este emblematic pentru felul în care autoritățile române gestionează patrimoniul strategic, alegând pasivitatea și avantajele de moment în locul responsabilității pe termen lung.