Atena, sub ape: autoritățile elene rămân în alertă maximă din cauza ploilor torențiale

Autoritățile din Grecia au fost vineri în stare de alertă maximă, în special în capitala Atena și în zonele sale periferice, din cauza ploilor torențiale care au perturbat grav traficul rutier și au determinat închiderea școlilor și universităților, transmit agențiile internaționale.

Ploile abundente au început încă de joi, iar Protecția Civilă a emis în repetate rânduri alerte prin serviciul de urgență 112, recomandând populației să limiteze deplasările pe fondul fenomenelor meteo extreme.

Precipitații intense și de lungă durată până sâmbătă

Potrivit Serviciului Național de Meteorologie (EMY), fenomenul meteo va continua până sâmbătă, aducând nu doar ploi intense, ci și episoade de lungă durată. Meteorologii avertizează asupra posibilelor căderi de grindină și rafale puternice de vânt.

Observatorul Național din Atena a raportat o cantitate impresionantă de precipitații: 245 mm înregistrate în Vlichada, în vestul Atenei, de joi până vineri dimineață, potrivit Mirror.

Suburbiile vestice, din nou sub apă

Imagini difuzate de posturile TV arată inundații importante în suburbiile vestice ale Atenei, zone cunoscute pentru vulnerabilitatea lor, pe fondul densității mari de construcții din apropierea cursurilor de apă.

În localitățile Mandra și Elefsina, situate la 20 km de capitală și recunoscute pentru riscul crescut de inundații, locuitorii au primit mesaje de alertă prin care au fost sfătuiți să fie pregătiți pentru o eventuală evacuare.

Trafic rutier afectat pe principalele axe rutiere ale Greciei

Traficul pe autostrăzile care leagă Atena de Peloponez (sud) și Salonic (nord) a fost perturbat vineri dimineață, potrivit prefecturii Attica. Circulația a fost îngreunată de acumulările de apă și de alunecările de teren formate în anumite sectoare.

Meteorologii au avertizat încă de miercuri că fenomenul meteo denumit „Byron” va afecta o mare parte din teritoriul Greciei, în special regiunile din jurul Atenei.