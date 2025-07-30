Australia, prima ţară din lume care va interzice YouTube-ul pentru persoanele sub 16 ani

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Australia va interzice utilizatorilor de internet cu vârste mai mici de 16 ani accesul pe platforma video YouTube, pentru a-i proteja de aşa-numiţii „algoritmi prădători”, a anunţat miercuri Anika Wells, ministru al comunicaţiilor, citată de Agerpres.

Ulterior, ministrul australian al comunicațiilor a adăugat că doi din cinci copii australieni afirmă că au vizionat conţinut nepotrivit pe platforma americană.

Premierul Anthony Albanese a explicat presei: „Tinerii cu vârste sub 16 ani nu vor fi în măsură să aibă cont pe YouTube. Vrem ca familiile şi părinţii australieni să ştie că îi susţinem“.

Parlamentul Australiei a adoptat încă din noiembrie 2024 o lege fără precedent pentru reglementarea internetului, interzicând accesul la reţele sociale cum ar fi TikTok, X sau Facebook până la împlinirea vârstei de 16 ani.

Un purtător de cuvânt al YouTube a reacţionat miercuri susţinând că platforma aflată printre cele mai populare site-uri de internet din lume „nu este o reţea socială” şi a insistat că „poziţia noastră rămâne clară: YouTube este o platformă de partajare de videoclipuri cu o bibliotecă de conţinut gratuită, de înaltă calitate, din ce în ce mai vizionată pe ecranele TV”.