Australian Open 2024 – Jannik Sinner câștigă turneul masculin după ce revine de la 0-2 și îl învinge pe Daniil Medvedev – Reacțiile experților Eurosport

Sursa: Eurosport

Rezumatul finalei masculine Jannik Sinner – Daniil Medvedev

Nick Kyrgios:

Putem simți că este începutul unui drum foarte special. Îl putem vedea câștigând mai multe Grand Slam-uri în viitor dacă va continua să joace astfel.

Am spus-o de vreo 14 ori în ultimele două săptămâni: Darren Cahill a reușit să imprime niște schimbări extraordinare serviciului lui Sinner. Când am jucat împotriva lui am simțit că este un punct vulnerabil în jocul său, dar acum și-a pierdut serviciul de doar două ori într-un întreg Grand Slam, ceea ce este aproape o glumă. E nevoie de multă concentrare și disciplină pentru asta.

Jannik este un tip incredibil în vestiar. Mereu este foarte profesionist și absoarbe totul ca un burete. De când a jucat primul său meci în circuit, cu Steve Johnson la Roma, cei din vestiar s-au uitat și s-au întrebat „Cine e acest tip slăbuț, care are spectatorii alături de el?” Puteam vedea deja felul în care lovește mingea. Este ca un burete; mereu are oameni buni alături de el care îl sfătuiesc, iar el încearcă să imprime sfaturile în jocul său. Mereu învață, mereu devine mai bun. Este o persoană foarte faină din toate punctele de vedere.

Justine Hénin

Despre primele două seturi:

Nu putem ignora factorul emoțional. Sinner a fost cu siguranță puțin emoționat la intrarea pe teren. Medvedev a jucat inteligent și a lovit decisiv. Planul său de joc a fost foarte clar. Poate pentru că a simțit care e punctul forte al lui Sinner, dar poate și din cauza oboselii. A vrut să intre în meci cât mai devreme și să lovească devreme, chiar dacă asta ar fi adus și greșeli. Nu l-a lăsat pe italian să respire sau să dicteze punctele. Sinner nu a fost într-un ritm care să-l avantajeze. Uneori l-am văzut pe Sinner pierdut, uitându-se la echipa sa des, pentru că nu putea juca tenisul său. Ceva s-a schimbat însă la finalul setului doi: Medvedev conducea cu 5-1 dar și-a pierdut serviciul. A existat un moment atunci în care și-a pierdut concentrarea.

Factorii care i-au adus lui Sinner victoria:

Putem vorbi despre tactică, dar a contat și gestionarea momentelor decisive. Mult timp am crezut că va fi complicat ca Sinner să aibă oportunități și a durat ceva până ce și-a intrat în mână în finală. Sinner a jucat tot mai bine în setul trei dar a trebuit să rămână în meci. Să rămână în meci, să rămână calm, astea au fost elementele cheie în a întoarce rezultatul.

Barbara Schett:

Sinner și-a ridicat tenisul la un alt nivel în ultimii ani. Îmi place progresul său. Este puțin mai lent decât jucători precum Carlos Alcaraz. Există o îmbunătățire semnificativă din punct de vedere fizic. A pus cinci-șase kilograme în plus. Limitează unghiurile pe teren, oferă și mai puțin timp adversarului. Loviturile sale sunt mai puternice, la fel ca și serviciul. L-am urmărit în finala de la Viena împotriva lui Medvedev, iar acum este cu 1-2 procente mai bun. Încrederea sa se vede. Meciul câștigat cu Djokovic a fost incredibil. Într-adevăr, Novak nu a fost la nivelul său cel mai bun, dar Sinner a câștigat. A ratat acea minge de meci în setul trei, dar a reușit să câștige în al patrulea, ceea ce a fost grozav.

Mats Wilander:

Este dificil și cu siguranță emoționant să servești pentru câștigarea primului tău Grand Slam. Unul din elementele clare a fost tactica sa. Când ești pe teren trei-patru ore și conduci, tactica ta devine clară. Primul punct al acelui ultim game a fost uriaș; a fost singurul moment în care am ezitat. Am văzut multe mingi de meci de-a lungul anilor, dar acum, Sinner a fost categoric până la final și a fost un mod potrivit de a încheia meciul cu acea rachetă. Acel forehand în lung de linie a fost absolut incredibil.

Aducerea în echipă a lui Darren Cahill a fost excelentă, fiindcă adaugă o părere în plus. El i-a antrenat pe Simona Halep și Andre Agassi și este unul dintre cei mai respectați antrenori disponibili. Nu este ușor să te pliezi bine într-o echipă care are deja trei-patru oameni, dar Sinner are o echipă cu un spirit incredibil. Atunci când îl auzi vorbind te gândești că poate chiar el este cel care face totul să fie ușor, prin atitudinea sa. Este un tip plăcut și asta l-a ajutat astăzi. A putut să întoarcă meciul fără să se panicheze.

Tim Henman:

Am simțit că Sinner poate câștiga un Grand Slam în 2024, fiindcă se afla într-o formă impresionantă și se vedea că există multe aspecte ale jocului său pe care continuă să le îmbunătățească. În 2023 simțeam că Alcaraz era cel care a ridicat ștacheta și era tânărul care urma să domine, dar spre finalul anului nu a mai jucat atât de bine, iar Sinner era deja în prim-plan. Iată că la prima sa oportunitate în 2024, a venit și a livrat ce trebuia când era într-un moment delicat, așa că merită din plin victoria.