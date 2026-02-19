Austria vrea să-și reducă dependența față de importurile de LNG  din SUA și se uită spre gazele din România

Sursa: e-nergia.ro

Austria caută să extindă energia regenerabilă şi să majoreze importurile de gaze din Africa, pentru a evita să devină prea dependentă de gazele naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite, a afirmat miercuri secretarul austriac pentru Energie, Elisabeth Zehetner (foto), în condiţiile în care Europa revizuieşte aprovizionarea cu energie, transmite Reuters, relatează Agerpres.

Austria speră să-şi majoreze importurile de gaze din Africa via conducta Transmed care ajunge în Italia, şi de la zăcământul românesc Neptun Deep din Marea Neagră, dezvoltat de firma austriacă OMV, care va începe producţia anul viitor, a declarat oficialul austriac. Deja autorităţile de la Viena fac importuri din Norvegia, SUA şi Qatar.

Ţările europene se străduiesc să menţină accesibile preţurile la electricitate, Uniunea Europeană renunţând la gazele ruseşti până în 2027, ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Moscova, în 2022. Multe guverne se tem de înlocuirea unei dependenţe cu alta, în contextul deciziilor controversate ale preşedintelui Donald Trump.

„În această perioadă Statele Unite nu sunt predictibile, deci pentru Austria analizăm cu atenţie metode pentru a ne asigura că avem GNL din surse diferite”, a declarat Elisabeth Zehetner, într-un interviu acordat Reuters.

Zehetner este printre oficialii din cele 38 state membre OCDE care se întâlnesc la Paris pentru a discuta securitatea energetică, la o reuniune a Agenţiei Internaţionale a Energiei (IEA).

„De la începutul lui 2025 nu mai importăm niciun fel de gaze din Rusia, dar acum ne confruntăm cu aceeaşi temă cu GNL. Şi dacă mai mult de 40% din importurile Europei de GNL vin doar din SUA, trebuie să ne întrebăm dacă nu am schimbat o dependenţă cu alta”, a afirmat oficialul austriac.

Marţi, secretarul american pentru energie, Chris Wright, a criticat IEA că se concentrează pe energia regenerabilă şi politica climatică, şi a cerut Europei să achiziţioneze mai multe gaze naturale lichefiate din Statele Unite, la ceea ce el a spus că vor fi preţuri scăzute.

Dar Zehetner a precizat că cei mai mulţi miniştri prezenţi la prima sesiune de miercuri şi-au reafirmat angajamentul de a extinde energia regenerabilă deoarece se produce pe plan intern, iar costul generării este scăzut, în timp ce a atras atenţia că gazele naturale rămân esenţiale pentru o aprovizionare stabilă.

„Generarea pe plan intern este mult mai de încredere decât ori ce fel de importuri … dar ştim că încă vom fi dependenţi de gaze multe decenii de acum înainte. Problema este cum să facem faţă acestor dependenţe”, a declarat Zehetner.

Întrebată despre potenţiala revenire a gazelor ruseşti, Zehetner a spus că Austria ar prefera să cumpere energia regenerabilă din Ucraina, dar a adăugat că, dacă va exista un acord de pace acceptabil pentru Kiev, ar putea fi luată din nou în considerare o cantitate de gaze din Rusia.

„În ceea ce priveşte rolul Rusiei… ne-am învăţat lecţia, deci nu vrem să mai fim dependenţi de nimeni”, a adăugat oficialul austriac.

