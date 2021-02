Avison Young îl recrutează pe Laurențiu Duică în poziția de vicepreședinte senior al companiei

Laurențiu Duică se alătură echipei Avison Young România începând din luna martie, după o experiență de 17 ani în administrarea de proiecte complexe de consultanță și tranzacții imobiliare

. Brokerul imobiliar canadian Avison Young, prezent pe piaţa din România din 2017, l-a recrutat pe Laurenţiu Duică, Partner & Head of Industrial Agency în cadrul Colliers International România, care se va alătura echipei din luna martie, pentru a contribui la consolidarea companiei pe sectorul industrial și logistic din poziția de vicepreședinte senior.

“Mă bucur că am reușit să îl recrutăm pe Laurențiu, el fiind unul din cei mai puternici și experimentați brokeri din piață”, a declarat David Canta, Managing Director al Avison Young România. “Ne continuăm creșterea la nivel regional și venirea lui reprezintă o mișcare strategică pentru Avison Young. Prin experiența pe care el o aduce, ne consolidăm echipa și poziția în sectorul industrial și logistic, în care credem foarte mult”, a explicat David Canta.

Laurenţiu Duică se alătură echipei Avison Young după o experiență de 17 ani pe piața imobiliară din România, fiind specializat în administrarea de proiecte complexe de logistică, producție și dezvoltări, în care a asistat tranzacții de peste 250 mii metri pătrați.

“Mutarea mea la Avison Young este una firească deoarece rezonez mult cu viziunea și strategia companiei. Îmi doresc să creștem împreună, să schimbăm sectorul industrial și de logistics și mă bucur că echipa de profesioniști de la Avison Young vine cu o nouă abordare pe piața din România. Actuala echipă este foarte dinamică, împreună avem o experiență vastă în sectorul de real estate din România, putând astfel oferi clienților consultanță în adevăratul sens al cuvântului”, a declarat Laurențiu Duică.

Începând de la 1 martie, anul acesta, Laurențiu Duică se va alătura echipei Avison Young România în calitate de Senior Vice President. Mutarea lui Laurențiu Duica de la Colliers la Avison Young vine pentru a întări echipa și capacitățile companiei de a-și atinge obiectivul de lider pe piața din România în următorul an.

Laurenţiu Duică are o experienţă de 17 ani în piaţa de industrial, perioadă în care a lucrat atât pe partea operaţională, cât şi pe partea de vânzări. În ultimii patru ani și jumătate, Laurenţiu Duică a ocupat poziţia de Partner & Head of Industrial Agency în cadrul Colliers International România, fiind responsabil cu dezvoltarea strategiei de creştere a departamentului industrial. Anterior, Laurenţiu a ocupat poziţia de head of leasing and development în cadrul fondului de investiţii P3, și a lucrat timp de şapte ani în compania FM Logistic, unul dintre providerii logistici din Europa şi România, avansând până la funcţia de commercial manager.

Fondată în 1978 în Toronto, Canada, Avison Young este una dintre companiile de Real Estate cu cele mai rapide ascensiuni la nivel mondial și continuă să se extindă global, având în momentul de față peste 37 de milioane de metri pătrați sub management. Compania are o structură colaborativă, fiind deținută și administrată de directorii săi. În cadrul companiei activează peste 5,000 de profesioniști în Real Estate ce oferă servicii profesioniste de consultanță imobiliară, centrate pe clienți, în peste 100 de birouri din 15 țări, printre care și Canada, SUA, Mexic, Marea Britanie, Germania sau România.