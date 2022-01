Belle – primul anime distribuit în cinematografele din România

”Belle”, cel mai recent film al vizionarului regizor japonez Mamoru Hosoda, nominalizat la Oscar pentru ”Mirai”, se lansează în cinematografele din România pe 4 februarie, cu avanpremiere din 29 ianuarie, arată un comunicat de presă.

Lansarea Belle este prima mare lansare de film anime în cinematografele din România. Filmul va rula în toate cinematografele din țară, multiplexuri și săli de arthouse, atât în varianta originală, în limba japoneză cu subtitrare în limba română, cât și dublat în limba română.

Regizorul Mamoru Hosoda, preocupat de viitor și tehnologie, propune în ”Belle” o nouă realitate virtuală, în care fiecare poate deveni ceea ce își dorește să fie. U este comunitatea virtuală creată și guvernată de cinci înțelepți numiți Vocile, cea mai mare organizație virtuală din toate timpurile, în continuă creștere, cu mai mult de 5 miliarde de utilizatori. U folosește ultima tehnologie de partajare corporală prin care utilizatorii se pot relaxa si distra împreună. În lumea U, AS este avatarul fiecărui utilizator. AS este creat automat plecând de la informațiile biometrice personale. U este o altă realitate. AS este un alt tu. O poți lua de la capăt în U, nu și în realitate.

Trailer: https://youtu.be/r6m0QSgAh4k

”Belle” spune povestea lui Suzu, o fată timidă de 17 ani ce locuiește alături de tatăl ei într-un sat din Japonia. Într-o zi Suzu decide să-și creeze un cont pe „U”. Devine astfel Belle, o frumoasă cântăreață care se bucură de succes și popularitate. În „U” întâlnește o creatură înfricoșătoare, care locuiește singură într-un castel plutitor, refuzând să lase pe cineva să se apropie sau să explice celorlalți rănile de pe corp. Împreună, cei doi pornesc într-o călătorie plină de aventuri, provocări și iubire, în încercarea de a deveni cine sunt cu adevărat.

Mamoru Hosoda aduce prin ”Belle” un omagiu clasicului ”Frumoasa și Bestia”, plasând povestea celor două personaje în lumea U: ”De când eram mic am admirat povestea din Frumoasa și Bestia. Ceea ce m-a fascinat cu adevărat la această poveste este modul în care valorile păreau a fi inversate în anumite privințe; ceea ce credem că este frumos se dovedește a fi urât, iar ceea ce ar putea părea urât se dovedește a fi frumos pe dinăuntru. În mod similar, odată cu inventarea Internetului, noi, ca oameni, avem versiunea noastră care există în realitate și o altă proiecție care există în online.”

”Belle” vorbește despre nevoia noastră, a tuturor, de a fi văzuți, auziți și admirați prin intermediul rețelelor sociale. În spatele unor avataruri stau oameni adevărați, cu problemele și strigătele lor de ajutor. Tot ce trebuie să facem este să încercăm să le auzim, dincolo de zgomotul din jur.

”Belle” va fi distribuit în cinematografele din România de Bad Unicorn. Mai multe detalii: https://badunicorn.ro/film/belle . Lansarea filmului este susținută de: Cărturești, Miniso, Universitatea Româno-Americană, Epson România și Japanos.