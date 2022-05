Birocrația sufocă mediul de afaceri

Alexandru Tamba, UGIR Sălaj

Pe lângă multitudinea de probleme create de inflația în continuă creștere, de lipsa unor materii prime cauzate de războiul din Ucraina, de presiunea pentru creșterea salariilor, de înțeles de altfel, având în vederea creșterea prețurilor la energie, gaze naturale, la bunurile de larg consum, mediul de afaceri se luptă de mulți ani cu birocrația. Aici mă gândesc în special la acele raportări, declarații cum li se mai spune, care se fac către instituțiile statului, raportări care nu folosesc de fapt nimănui. Și am să dau două exemple. Primul, se referă la Declarația F 4109, declarație care trebuie depusă de către agenții economici care utilizează case de marcat, și care nu au desfășurat activitate în luna respectivă. Cu alte cuvinte, depui o declarație prin care raportezi că nu ai avut încasări. Din moment ce casa de marcat este conectată în sistem, pentru ce mai trebuie întocmită această declarație? Cui folosește? Al doilea exemplu, se referă la Declarația privnd impozitul pe profit, celebra D101, pe care trebuie s-o depună, pe lângă agenții economici plătitori de impozit pe profit și organizațiile non-profit. Este în regulă, dar dacă există organizații non-profit care NU desfășoară activități economice, de ce trebuie să mai depună D101? Nu este evident că nu va avea de plată impozit pe profit, adică rezultatul este zero? O altă hârtie în plus, timp pierdut etc.

Este adevărat, s-au făcut progrese prin renunțarea la unele raportări care nu-și aveau rostul, vezi D392, prin digitalizare, dar cred că este cazul să se elimine în continuare orice formă de birocrație care nu numai că nu folosește nimănui, dar chiar îngreunează activitatea mediului de afaceri.