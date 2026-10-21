Blocaj Work in Romania: Ce se întâmplă cu muncitorii străini aflați în România?

De ce este blocată platforma Work in Romania și cine este afectat?

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații

Dr. Radu Pavel atrage atenția asupra dificultăților generate de blocajul platformei Work in Romania, ca urmare a deciziei Curții de Apel București de suspendare a executării Ordinului nr. 1.073/2026, emis de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, privind aprobarea Listei ocupațiilor deficitare, cu impact atât asupra angajatorilor, cât și asupra lucrătorilor străini.

Pentru o parte dintre angajații străini, blocajul platformei Work in Romania poate afecta inclusiv dreptul de ședere. Situația este cu atât mai complicată pentru angajații străini cărora le-a încetat contractul de muncă.

În acest context, Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații poate oferi asistență juridică în verificarea situației privind dreptul de ședere și schimbarea angajatorului. În cazul blocajului platformei Work in Romania, un avocat viză ședere poate oferi asistență juridică lucrătorilor permanenți care solicită vize D/AM2, precum muncitorii în construcții și bucătarii, și îi poate reprezenta în relația cu Inspectoratul General pentru Imigrări și cu celelalte autorități competente.

Care sunt diferențele dintre viza D/AM1 și viza D/AM2 pentru angajarea lucrătorilor străini în România?

Blocaje au apărut și în fluxurile aferente înregistrării angajatorilor, autorizării acestora și depunerii cererii unice pentru viza de lungă ședere în scop de angajare – tip D/AM2 (muncitori în construcții, bucătari, lucrători comerciali, lucrători agricoli).

Viza D/ AM 2 este destinată în principal lucrătorilor permanenți care au contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată (bucătar, șofer, dulgher, electrician), lucrătorilor sezonieri și celor transfrontalieri. De cealaltă parte, viza D/AM 1 se solicită pentru locurile de muncă vacante care necesită încadrarea lucrătorilor străini înalt calificați pe o perioadă de minim 6 luni.

Totodată, viza D/AM 1 se adresează persoanelor care vor desfășura activități solicitate de ministere și autorități centrale, dar și de persoane care vin în țară pentru activități didactice, științifice sau artistice. Tot în această categorie intră și cetățenii din Republica Molodva, Ucraina și Republica Serbia, care au contract individual de muncă cu normă întreagă.

În comunicarea făcută de IGI se precizează că măsura nu este determinată de o disfuncționalitate tehnică a platformei. Concret, printre funcționalitățile temporar blocate se numără:

Înregistrarea angajatorilor în platforma Work In Romania

Autorizarea angajatorilor, inclusiv pentru recrutarea directă în condițiile legii.

Depunerea cererilor unice pentru vizele de lungă ședere D/AM2, destinate lucrătorilor permanenți, sezonieri și transfrontalieri.

Blocajul poate afecta dreptul de ședere al lucrătorilor străini

Un alt blocaj generat de suspendarea funcționalităților platformei îi privește și pe lucrătorii străini aflați deja în România, care doresc să își schimbe angajatorul. Printre categoriile cele mai afectate se numără lucrătorii străini care:

au fost concediați și caută un nou angajator;

au demisionat și își caută un alt angajator;

au identificat un nou angajator, dar nu pot depune documentele necesare;

au dreptul de ședere aproape de expirare.

se încadrează în măsura de „amnistie” prevăzută de OUG nr. 32/2026 și trebuie să depună cererea de prelungire a dreptului de ședere în scop de muncă până la 31 decembrie 2026.

Schimbarea angajatorului sau expirarea dreptului de ședere? Ce soluții există în contextul blocajului Work in Romania

Un avocat viză ședere poate acorda asistență juridică în procedurile de schimbare a angajatorului și de obținere a permisului de ședere.

Situația a fost confirmată și de IGI, care a transmis că există cereri de prelungire a dreptului de ședere, în contextul schimbării angajatorului, care nu pot fi transmise prin platforma Work in Romania. Potrivit IGI, cererile unice de prelungire a dreptului de ședere temporară în scop de muncă, formulate în situațiile prevăzute de art. 56 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, vor fi analizate odată cu reluarea funcționalității platformei. De asemenea, analiza va fi realizată în raport cu situația de fapt și de drept specifică fiecărui caz, cu respectarea cadrului normativ aplicabil și a principiului proporționalității.

În cadrul acestei analize va fi avută în vedere, după caz, imposibilitatea obiectivă a angajatorului de a iniția sau finaliza procedura de înregistrare ori autorizare în platforma WorkinRomania ca urmare a suspendării executării actului administrativ prin care a fost aprobată Lista ocupațiilor deficitare și, implicit, a imposibilității de transmitere a cererilor.

„În acest context, este esențială documentarea formală a blocajului și notificarea autorităților competente, inclusiv în vederea preconstituirii probelor necesare unor eventuale demersuri ulterioare pentru protejarea drepturilor persoanelor afectate.”, a declarat Avocatul Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, Dr. Radu Pavel

În acest context, lucrătorii străini afectați se pot adresa unui avocat specializat în dreptul imigrării, care îi poate asista în relația cu autoritățile.

Cât timp poate rămâne în România un cetățean străin care și-a pierdut locul de muncă?

În conformitate cu prevederile articolului 56, în situația în care contractul de muncă al unui cetățean străin încetează înainte de expirarea permisului unic sau al Cărții Albastre UE, dreptul de ședere nu încetează automat. Dacă cetățeanul străin, nu beneficiază de indemnziație de șomaj, acesta poate rămâne legal în România timp de maximum 90 de zile de la înregistrarea raportului de muncă, fără a depăși valabilitatea dreptului de ședere acordat inițial.

În situația în care, cetățeanul beneficiază de indemnizație de șomaj: dreptul de ședere poate fi menținut pe perioada acordării indemnizației, în limitele legale. Sunt aplicabile și dispozițiile Legii nr. 76/2002.

Încetarea contractului de muncă al unui cetățean străin poate avea consecințe asupra dreptului său de ședere în România, motiv pentru care situația trebuie analizată în funcție de tipul permisului de ședere și de circumstanțele concrete

În cazul blocajului platformei Work in Romania, un avocat viza sedere poate reprezenta cet

Cum se înregistrează o companie Work in Romania?

În mod normal, în lipsa blocajelor survenite, platforma ar fi funcționat în următorul mod:

Pasul 1: Crearea contului. Reprezentantul legal al angajatorului își creează un cont validat prin HUB MAI, accesând platforma Work in Romania.

Reprezentantul legal al angajatorului își creează un cont validat prin HUB MAI, accesând platforma Work in Romania. Pasul 2: Selectarea procedurii. Persoana alege înregistrarea fie ca angajator persoană fizică sau juridică, fie solicită statutul de angajator autorizat.

Persoana alege înregistrarea fie ca angajator persoană fizică sau juridică, fie solicită statutul de angajator autorizat. Pasul 3: Verificarea condițiilor legale. În urma înregistrării, autoritățile analizează situația fiscală, activitatea economică, antecedentele relevante și restul condițiilor prevăzute de lege.

În urma înregistrării, autoritățile analizează situația fiscală, activitatea economică, antecedentele relevante și restul condițiilor prevăzute de lege. Pasul 4: Declararea locului de muncă vacant. Înainte de încărcarea ofertei ferme, locul vacant trebuie declarat la ANOFM, potrivit procedurii aplicabile.

Înainte de încărcarea ofertei ferme, locul vacant trebuie declarat la ANOFM, potrivit procedurii aplicabile. Pasul 5: Încărcarea ofertei ferme de angajare. Se introduc informații despre post, salariu, program, dar și despre condițiile de muncă.

Se introduc informații despre post, salariu, program, dar și despre condițiile de muncă. Pasul 6: Soluționarea cererii de înregistrare. Ultimul pas constă în comunicarea de către ANOFM a aprobării sau respingerii motivate a cererii. Comunicarea se face prin intermediul platformei. Termenul legal pentru înregistrare este de maximum 30 de zile lucrătoare.

În urma aprobării, angajatorul este înscris automat în Registrul angajatorilor străinilor (RAS). Un angajator autorizat este înscris și în Registrul angajatorilor autorizați (RAA).

De asemenea, platforma Work In Romania permite, în lipsa blocajelor, gestionarea electronică a procedurilor de angajare a cetățenilor străini din afara Uniunii Europene. Angajatorii pot transmite oferte ferme de angajare și pot depune cererile unice pentru vizele de lungă ședere în scop de muncă D/AM1, în condițiile prevăzute de lege.

Platforma facilitează gestionarea procedurilor administrative privind angajarea lucrătorilor străini, inclusiv a anumitor cereri de schimbare a angajatorului și de prelungire a dreptului de ședere în România.

În concluzie, blocajul platformei Work in Romania îi afectează atât pe angajatori, cât și pe angajații aflați deja pe teritoriul țării, care doresc să își schimbe angajatorul și să își prelungească dreptul de ședere. În aceste situații, un avocat specializat în imigrare în România poate oferi consultanță juridică în verificarea situației privind dreptul de ședere și schimbarea angajatorului.