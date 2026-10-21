Ministrul Marcel-Alexandru Stoica: ”Reforma administrativă, finalizarea proiectelor și achitarea facturilor restante constituie principalele priorități ale mandatului meu”

”Reforma administrativă, finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR și simplificarea procedurilor care îngreunează activitatea administrațiilor publice locale vor fi principalele mele priorități”, a declarat, astăzi, Marcel-Alexandru Stoica, la preluarea mandatului de ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

În acest sens, Ministerul Dezvoltării va lansa și va coordona un nou program – ”START Reforma Administrativă”, prin care se va crea cadrul legislativ pentru asocierea și comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale. ”Pentru comunitățile care decid, în mod democratic, să se unească administrativ, programul prevede, pentru o perioadă determinată, sprijin suplimentar pentru investiții, precum și menținerea punctelor locale de servicii. Totodată, vom susține și primăriile mici care aleg să folosească împreună specialiști și servicii, pentru a putea pregăti proiecte de investiții și pentru a rezolva mai repede cererile oamenilor”, a precizat ministrul Stoica.

Achitarea facturilor restante constituie, de asemenea, una dintre urgențele ministerului, care va trebui soluționată în cel mai scurt timp posibil. În acest sens, ministrul dezvoltării a menționat: ”Administrațiile locale trec printr-o perioadă dificilă, au nevoie să știe când vor fi plătite lucrările executate și pe ce fonduri se pot baza pentru cele care urmează. Vom verifica obligațiile de plată, stadiul investițiilor și cauzele întârzierilor, astfel încât să ajutăm firmele autohtone de construcții să se redreseze, iar comunitățile locale să beneficieze de condiții decente de trai.”

Nu în ultimul rând, Marcel-Alexandru Stoica a transmis că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va fi, în continuare, un partener real pentru fiecare comunitate și pentru fiecare cetățean: ”Avem nevoie de reguli clare, de investiții duse până la capăt și de soluții pentru problemele cu care se confruntă primarii și comunitățile pe care le reprezintă.”