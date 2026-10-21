Siguranța alimentelor și sănătatea publică, în atenția inspectorilor ANSVSA

În luna septembrie 2026, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au desfășurat 9.655 de controale în unități din industria agroalimentară, care activează în sectorul produselor de origine nonanimală. Verificările au vizat operatori din domenii precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de panificație și patiserie, producerea băuturilor răcoritoare și alcoolice, precum și alte activități din industria alimentară.

În urma controalelor efectuate de Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene și a Municipiului București, au fost aplicate 170 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 1.553.600 de lei, precum și 142 de avertismente.

„Rezultatele controalelor evidențiază importanța verificărilor periodice și a respectării stricte a cerințelor legale de către operatorii din industria alimentară. Igiena, trasabilitatea produselor și aplicarea procedurilor de autocontrol sunt esențiale pentru prevenirea riscurilor și protejarea sănătății consumatorilor. ANSVSA va continua să acționeze cu fermitate pentru identificarea și remedierea neconformităților, astfel încât alimentele care ajung pe masa consumatorilor să respecte cerințele de siguranță”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu.

Acțiunile de control au fost desfășurate în cadrul Programului de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2026, având ca obiectiv verificarea respectării legislației în vigoare și prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică.

Inspectorii au urmărit, în principal, respectarea normelor de igienă și întreținerea spațiilor de lucru, condițiile de prelucrare și depozitare a materiilor prime și a produselor finite, precum și respectarea cerințelor privind înregistrarea, autorizarea și funcționarea unităților alimentare. De asemenea, au fost verificate trasabilitatea produselor, corectitudinea etichetării, măsurile de combatere a dăunătorilor și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP, alături de programele de autocontrol.

Principalele neconformități constatate au vizat nerespectarea normelor de igienă în spațiile de depozitare și prelucrare, precum și deficiențe privind starea utilajelor și a ustensilelor, efectuarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare și utilizarea corespunzătoare a materialelor de curățenie. Au fost identificate, totodată, probleme în documentarea și aplicarea procedurilor HACCP, neconformități privind etichetarea și ambalarea produselor, lipsa unor documente de analiză și de trasabilitate, precum și nereguli referitoare la documentele de sănătate ale personalului, fișele de aptitudini și echipamentele de protecție.

În cadrul verificărilor, au fost prelevate probe pentru analize de laborator, în conformitate cu programul de supraveghere și control, pentru evaluarea conformității produselor alimentare și verificarea respectării limitelor maxime admise pentru reziduuri de pesticide, contaminanți și alte substanțe nedorite sau interzise, după caz.

Sancțiunile au fost aplicate în funcție de gravitatea neconformităților constatate, în cazul deficiențelor neremediate în termenul stabilit sau al celor care prezentau riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor. În același timp, controalele au urmărit îndrumarea operatorilor economici și asigurarea respectării cerințelor legale pe întregul circuit al produselor alimentare.

ANSVSA reamintește consumatorilor că pot semnala nereguli privind siguranța alimentelor sau pot solicita informații de specialitate prin intermediul Call Center-ului instituției, la numărul gratuit 0800 826 787, disponibil din orice rețea de telefonie.