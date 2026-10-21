Modificare a structurii organizaționale la Generali Group

Milano– Consiliul de Administrație al Generali, reunit pe 20 septembrie sub conducerea lui Andrea Sironi, a aprobat modificarea structurii organizaționale a Grupului, la propunerea CEO-ului Grupului, Philippe Donnet, pentru a pune accent pe etapa finală a planului strategic „Lifetime Partner 27: Driving Excellence” și în perspectiva următorului ciclu strategic, 2028–2030.

Această evoluție urmărește, de asemenea, simplificarea și eficientizarea coordonării la nivelul Grupului între funcțiile centrale și structurile operaționale din întreaga lume pentru a continua îmbunătățirea activității, valorificând competențele, talentele interne și punctele forte ale Generali.

O structură mai integrată pentru susținerea activității de business

Noua structură organizațională, care va intra în vigoare pe 2 noiembrie 2026, va extinde atribuțiile de conducere ale lui Giulio Terzariol, Direttore Generale – Group Deputy CEO, prin realocarea funcțiilor care raportează în prezent către poziția de General Manager. Această din urmă poziție va fi desființată.

Mai exact, funcțiile adăugate în aria de responsabilitate a Direttore Generale – Group Deputy CEO sunt: Global Investment Management, condusă de Luca Cetrano; Group Operations, condusă de David Cis; Group Marketing & Customer, funcție condusă de Isabelle Conner; și Group Security, condusă de Remo Marini. Totodată, Cécile Paillard, Group Transformation Officer, își extinde aria de responsabilitate pentru a include două domenii: Sustenabilitatea – un element central al planului strategic, coordonat de Lucia Silva, Chief Sustainability Officer – și, de la 1 ianuarie 2027, Insurance M&A, funcție condusă de Riccardo Candoni.

În aceeași arie sunt înființate două noi unități: Group Insurance & Business Performance, condusă de Santiago Villa, care reunește segmentele Life & Health, P&C și Reinsurance; și Special Projects Unit, condusă de Manlio Lostuzzi.

Guvernanța funcțiilor de control va rămâne neschimbată. În plus, funcțiile Finance, condusă de Cristiano Borean; People & Organization, condusă de Monica Alessandra Possa; Communication & Public Affairs, condusă de Simone Bemporad; și General Counsel, condusă de Antonio Cangeri, vor continua să raporteze direct CEO-ului Grupului, la fel ca Generali Investments Holding, condusă de Woody Bradford.

O structură simplificată a Grupului pentru piețele naționale

Începând cu 1 ianuarie 2027, piețele naționale vor fi reorganizate în cinci arii, care vor raporta către Giulio Terzariol, Direttore Generale – Group Deputy CEO, îmbinând o coordonare regională mai puternică, pentru o mai bună valorificare a avantajelor scalabile, cu păstrarea capacității de a răspunde oportunităților locale:

Western Europe & Latin America , condusă de Jean-Laurent Granier: reunește Franța, Spania, Portugalia, Elveția, America Latină și Grecia pentru a consolida coordonarea, a facilita schimbul de expertiză și a valorifica oportunitățile de pe piețe complementare.

, condusă de Jean-Laurent Granier: reunește Franța, Spania, Portugalia, Elveția, America Latină și Grecia pentru a consolida coordonarea, a facilita schimbul de expertiză și a valorifica oportunitățile de pe piețe complementare. Italia & Global Corporate & Commercial , condusă de Giancarlo Fancel: apropie guvernanța activității de asigurări pentru companii de cea mai mare piață a sa, consolidând orientarea comercială și accelerând procesul decizional.

, condusă de Giancarlo Fancel: apropie guvernanța activității de asigurări pentru companii de cea mai mare piață a sa, consolidând orientarea comercială și accelerând procesul decizional. Germania , condusă de Stefan Lehmann.

, condusă de Stefan Lehmann. Asia , condusă de Roberto Leonardi.

, condusă de Roberto Leonardi. Austria & Central Eastern Europe, condusă de Gregor Pilgram: consolidează coordonarea strategică între piețe strâns conectate, susținând totodată o creștere disciplinată și schimbul de bune practici.

În plus:

Grupul Redion , condus de Antoine Parisi, va raporta direct către Direttore Generale – Group Deputy CEO, în calitate de platformă globală care integrează serviciile de asistență și beneficiile pentru angajați, pentru a accelera convergența dintre capacitățile de prestare a serviciilor și expertiza în asigurări, oferind clienților soluții mai diferențiate și mai relevante.

, condus de Antoine Parisi, va raporta direct către Direttore Generale – Group Deputy CEO, în calitate de platformă globală care integrează serviciile de asistență și beneficiile pentru angajați, pentru a accelera convergența dintre capacitățile de prestare a serviciilor și expertiza în asigurări, oferind clienților soluții mai diferențiate și mai relevante. Banca Generali, condusă de Gian Maria Mossa, va rămâne sub coordonarea Direttore Generale – Group Deputy CEO.

Leadership, continuitate și dezvoltarea talentelor

Gregor Pilgram

Numirile propuse reflectă rezultatele obținute, experiența internațională și dezvoltarea talentelor interne.

Începând cu 1 ianuarie 2027, Laetitia Léonard-Reuter va fi numită CEO al Generali France, sub rezerva aprobării Consiliului de Administrație al companiei și a autorităților de supraveghere competente. Gregor Pilgram va fi numit CEO al Generali CEE Holding.

Laetitia Léonard-Reuter, Gregor Pilgram și Antoine Parisi vor deveni, de asemenea, membri ai Group Management Committee începând cu 1 ianuarie 2027.

Începând cu 31 decembrie 2026, Marco Sesana și Jaime Anchústegui vor părăsi Grupul.

Philippe Donnet, CEO al Grupului Generali, a declarat:

„Noua structură organizațională va accelera transformarea Grupului și va susține excelența operațională, în concordanță cu planul nostru «Lifetime Partner 27: Driving Excellence». Mă bucur în mod deosebit că această structură valorifică talentele noastre interne, care se numără printre cele mai bune de pe piața globală.

Dezvoltarea viitorilor lideri este de mult timp o prioritate pentru noi, permițându-ne să răspundem inovării și schimbărilor din asigurări și administrarea activelor, menținând în același timp performanța solidă a Grupului. Această abordare susține independența și integritatea Generali, esențiale pentru a servi cât mai bine interesele tuturor părților interesate.

Doresc să îi mulțumesc lui Marco Sesana pentru rolul fundamental pe care l-a avut în cadrul Grupului de-a lungul acestor ani – mai întâi ca director de operațiuni, apoi ca responsabil pentru Italia și ulterior ca General Manager – contribuind substanțial la dezvoltarea Generali în contextul numeroaselor provocări ale pieței. Îi urez lui Marco, și în numele Consiliului nostru de Administrație și al întregului Grup, mult succes în următoarele etape ale carierei sale. Dorim, de asemenea, să îi mulțumim lui Jaime Anchústegui, care va continua să ne sprijine în calitate de reprezentant în mai multe consilii de administrație din cadrul Grupului, pentru activitatea sa îndelungată și pentru diversele roluri pe care le-a îndeplinit, atât la nivel internațional, cât și la nivelul central al Grupului, întotdeauna cu mult succes.”



