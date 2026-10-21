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EY-Parthenon România a asistat SANY International cu servicii de due diligence financiar și fiscal pentru achiziția unui proiect de stocare a energiei în baterii de 153 MW în Borzești, România

Curierul Național
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Curierul Național

EY-Parthenon România a furnizat servicii de due diligence financiar și fiscal pentru SANY International (Singapore) Industrial Co. Pte. Ltd. pe parcursul procesului de tranzacție. Tranzacția a implicat achiziția integrală a Spark Terminal SRL, dezvoltatorul unui proiect independent de stocare a energiei în baterii (BESS), cu o capacitate instalată de 153 MW, situat în zona Borzești, România, de la RNV Infrastructure SRL, parte a Grupului Renovatio.

Tranzacția consolidează prezența în creștere a SANY pe piața energiei regenerabile din România. Prin activitățile sale din domeniul energiei regenerabile, SANY continuă să își extindă portofoliul de investiții în active care susțin tranziția energetică, contribuind în același timp la dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei la scară largă pe piața din România.

Serviciile EY-Parthenon au fost coordonate de Liliana Bușoiu și Alina Cincă pentru componenta de due diligence financiar, și de Miruna Enache și Teona Mierlă pentru due diligence fiscal.

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