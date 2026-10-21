PORR Romania și Arcadis recrutează la târgul de carieră Angajatori de TOP. Ce competențe caută angajatorii din construcții în 2026?

Angajatorii nu caută un singur tip de profil. Companiile au nevoie de specialiști tehnici, dar și de profesioniști care pot coordona echipe, bugete, furnizori și termene. Digitalizarea și obiectivele de sustenabilitate extind și mai mult această paletă. Instrumentele BIM, soluțiile de project management și noile tehnologii de automatizare schimbă modul în care proiectele sunt pregătite și urmărite, în timp ce standardele de eficiență energetică și green building creează nevoia unor competențe noi.

Competențele care fac diferența

Într-un domeniu în care calitatea, siguranța, bugetele și termenele sunt strâns legate, angajatorii caută profiluri care combină expertiza tehnică, organizarea și colaborarea. Printre cele mai relevante competențe se numără:

Cunoștințe tehnice . Fundamentele din construcții, inginerie, arhitectură, familiaritatea cu standardele și reglementările relevante și capacitatea de a interpreta documentația tehnică rămân esențiale.

. Fundamentele din construcții, inginerie, arhitectură, familiaritatea cu standardele și reglementările relevante și capacitatea de a interpreta documentația tehnică rămân esențiale. Project management și organizare . Planificarea etapelor, coordonarea activităților, gestionarea resurselor și priorităților și monitorizarea termenelor contribuie direct la buna desfășurare a proiectelor.

. Planificarea etapelor, coordonarea activităților, gestionarea resurselor și priorităților și monitorizarea termenelor contribuie direct la buna desfășurare a proiectelor. Abilități digitale . Experiența cu AutoCAD, Revit, BIM, MS Project și Excel, alături de instrumentele pentru gestionarea proiectelor și documentelor, poate diferenția un candidat. Deschiderea către soluțiile AI și tehnologiile noi devine, la rândul său, tot mai importantă.

. Experiența cu AutoCAD, Revit, BIM, MS Project și Excel, alături de instrumentele pentru gestionarea proiectelor și documentelor, poate diferenția un candidat. Deschiderea către soluțiile AI și tehnologiile noi devine, la rândul său, tot mai importantă. Gândire analitică . Interpretarea datelor și informațiilor tehnice, atenția la detalii și rezolvarea structurată a problemelor ajută echipele să identifice riscurile și să ia decizii pe baza informațiilor relevante.

. Interpretarea datelor și informațiilor tehnice, atenția la detalii și rezolvarea structurată a problemelor ajută echipele să identifice riscurile și să ia decizii pe baza informațiilor relevante. Comunicare și colaborare . Proiectele implică echipe interne, clienți, furnizori, contractori și specialiști din discipline diferite, iar interacțiunea clară și profesionistă este esențială.

. Proiectele implică echipe interne, clienți, furnizori, contractori și specialiști din discipline diferite, iar interacțiunea clară și profesionistă este esențială. Leadership și coordonare . Pentru rolurile cu responsabilitate extinsă contează capacitatea de a delega, de a urmări activitatea echipei și de a gestiona situațiile neprevăzute sau schimbările apărute pe parcurs.

. Pentru rolurile cu responsabilitate extinsă contează capacitatea de a delega, de a urmări activitatea echipei și de a gestiona situațiile neprevăzute sau schimbările apărute pe parcurs. Adaptabilitate și orientare către rezultate. Flexibilitatea, învățarea rapidă și concentrarea pe respectarea termenelor, bugetelor și obiectivelor sunt importante într-un mediu de lucru dinamic.

Două zile dedicate carierei

În cadrul ediției de toamnă Angajatori de TOP București, candidații interesați de joburi in domeniul construcții pot discuta direct cu angajatorii. Evenimentul are loc pe 30 și 31 octombrie 2026, la Sala Palatului și reunește companii care recrutează pentru stagii de practică, internshipuri și poziții entry-level, middle și senior-level.

PORR România prezintă oportunități precum Inginer cantități, Cost Estimator, Șef șantier terasamente, Inginer proiectare și Coordonator Proiectare. Rolurile acoperă etape importante ale proiectelor, de la estimare și planificare până la proiectare și coordonarea execuției.

Arcadis recrutează, printre altele, pentru poziții precum Structures Engineer, Urban Development Designer, Senior BIM Modeler și Architect I for Government Civic Projects. Oportunitățile reflectă diversitatea sectorului și importanța tot mai mare a proiectării integrate și a competențelor digitale.

Candidații pot explora oportunități în Construcții, dar și în Tech & AI, Banking & Insurance, Energy & Utilities, BPO & Shared Services, Retail & FMCG și Medical & Pharma. În plus, participanții au acces la sesiuni gratuite de consiliere în carieră, unde pot discuta individual cu un specialist în resurse umane despre experiența, competențele și direcțiile profesionale potrivite.

Experiența este completată de Inspiration 4U, conferința dedicată evoluției și dezvoltării profesionale, și de I LOVE Tech, unde sunt abordate tendințe din tehnologie, inteligență artificială și inovare.

Participarea la Angajatori de TOP București este gratuită în baza CV-ului Barcode.