Booking Holdings închiriază 8.000 de metri pătrați în proiectul U•Center, dezvoltat de Forte Partners

Compania Booking Holdings Inc., care deține Booking.com, liderul mondial în călătorii online și servicii asociate, a închiriat spațiul din prima fază a proiectului office U•Center pentru Centrul său inaugural de Excelență.

Forte Partners anunță închirierea a peste 8.000 de metri pătrați de spații de birouri în proiectul U•Center către Booking Holdings Inc., liderul mondial în călătorii online și servicii asociate, pentru Centrul inaugural de Excelență din București, România. Centrul va fi un hub pentru forța de muncă specializată și înalt calificată, cele mai bune practici din industrie, dezvoltare de software și oportunități de colaborare pentru funcțiunile Cybersecurity, IT și Finanțe ale Booking Holdings și diverselor sale branduri și divizii de business inclusiv Booking.com,, Priceline, Agoda, KAYAK, OpenTable și Rentalcars.com. Odată cu semnarea acestei tranzacții, spațiile de birouri din prima fază a U•Center, în suprafață totală închiriabilă de peste 32.000 de metri pătrați, sunt închiriate în proporție de 100%.

„Suntem onorați și mândri de faptul că Booking Holdings, o companie care selectează cu multă atenție spațiile de birouri în care își desfășoară activitățile în toate țările în care este prezentă, a ales U•Center pentru noul său Centru de Excelență”, declară Elena Tecuță, Leasing Manager Forte Partners. „Această tranzacție marchează închirierea în procent de 100% a spațiilor de birouri din prima fază a U•Center și reprezintă o confirmare solidă a strategiei Forte Partners de a dezvolta proiecte office sustenabile, construite cu grijă pentru companiile chiriașe, pentru angajații lor, precum și pentru comunitățile din zonă.”

Tranzacția prin care Booking Holdings a închiriat peste 8.000 de metri pătrați în prima fază a U•Center a beneficiat de consiliere din partea Alinei Calciu, Head of Advisory & Transaction Services|Occupier în cadrul companiei de consultanță imobiliară CBRE Romania.

„Această tranzacție va genera câteva sute de noi locuri de muncă de calitate în București și suntem nu doar mândri că am contribuit la realizarea acesteia, ci și încrezători în piața locală de birouri, care atrage din ce în ce mai multe companii Fortune 500, fapt ce plasează România la același nivel cu piețele mai mature din regiunea CEE”, explică Alina Calciu, Head of Advisory & Transaction Services | Occupier CBRE România, adăugând: „În plus, este un indicator foarte bun pentru 2022 faptul că încheiem în ianuarie o tranzacție care reprezintă 10% din totalul de cerere nouă și expansiune de anul trecut.”

Prima fază a proiectului office U•Center a fost finalizată în trimestrul al treilea al anului 2021 și a obținut certificările LEED Platinum cu scorul 85, unul dintre cele mai mari obținute în România în versiunea LEED v4 și WELL Health&Safety, care atestă siguranța clădirii din punct de vedere sanitar în contextul COVID-19. Lucrările la a doua fază a proiectului de birouri au fost demarate în a doua jumătate a anului 2021. Cele două faze ale U•Center cumulează o suprafață totală închiriabilă de 63.000 de metri pătrați de spații de birouri, inclusiv o componentă de retail la parterul clădirilor.