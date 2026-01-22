”Booklook”: un univers umoristic într-o lume care ar trebui să se ia în serios

”Tușiți”, scria marele poet Marin Sorescu într-un poem cu tentă ironică în care satiriza manifestările din sală la piesele de teatru.

”Dârdâiți!”, par a ne îndemna acum primăriile, guvernanții, termoficarea – într-un șir care pare a fi nesfârșit…

Gerul a venit, dar lipsurile și-au găsit un sălaș temeinic și nu par că ar mai vrea să plece. Cred că totuși ar fi potrivită o taxă pe ger, fiindcă ne înfruptăm dintr-un bun care nu e al nostru…

Ce ar mai fi de făcut?

Simplu: recurgerea la umorul de calitate, o armă care nu ne-a trădat niciodată, nici pe vremea legendarului Caragiale…

Îl putem găsi, ca de obicei, din plin în cea mai recentă apariție (nr. 77) a publicației trimestriale de umor internațional ”Booklook”.

Pentru început, însă, Mihai Batog-Bujeniță propune câteva versuri profunde, melancolice, chiar dacă din ele nu lipsește ironia fină:

”Toarnă Doamne o cupă de tăcere/Pe valuri de cuvinte fără noimă/Pe lipsa de idei ce ne animă/Şi ne aduce-n suflete durere. (…) ”Și nu gândim aproape niciodată/Că doar tăcerea-i calea spre-nălţimi”/Şi-n nici un caz palavra deşănţată!” (”Sonetul tăcerii”).

Tot de o ironie amară sunt impregnate și versurile din deja consacrata rubrică ”Duelul marilor sonetiști”: ”Desigur, anii au trecut şi poate,/Ca-ntoarcerea spre-Olimp să obosească,/Dar orişicât, îmi pare mai firească/Încrederea-n valorile purtate” (”Regrete”, de Mircea Trifu). ”S-ar zice că blestemul mă apasă/Prin scrisul tău, cu mai multă putere./Exclus de păsări, printre mamifere/Speram să-mi aflu undeva o casă” (”Mândrie”, de George Corbu).

O savuroasă satiră cu iz SF este oferită de Mihai Batog-Bujeniță sub titlul ”Inițiativa androidului roșu”. Lesne de citit printre rânduri în această zugrăvire a unei lumi viitoare, distopice și hipertehnologizate tot felul de tendințe și de tare ale lumii contemporane… Sperăm că sfârșitul nu va fi același!

Tot o excelentă satiră, dar de data aceasta fără elemente fantastice, ci – din păcate! – cu referire chiar la realitatea imediată semnează Ilie Bâtcă, sub titlul ”Boul și ochelarii”. Sfârșitul – sau morala! – reprezintă partea foarte amuzantă, dar și cea mai tristă!

Celebrul poet Mircea Dinescu oferă cititorului un moment inedit, o ”Baladă veselă de dragoste pentru tristețea celui plecat la oaste”, prilej de a versifica cu harul care l-a făcut deja cunoscut, dar și de a da o notă de amuzament unei teme grave. Extragem un fragment: ”Când tu ai să dansezi fără vreo grijă/curtată îndelung de-un licean/de mine se va-ndrăgosti o schijă/și-am să te văd printr-un întors ochean”.

O întreagă suită de titluri de opere literare, aranjate într-o succesiune de fraze ce au o logică și un înțeles distincte reușește Cornelia-Livia Bejan sub titlul ”Când umoriștii citesc prea mult – ultima zi a vieții”, în timp ce Janet Nică ne oferă o savuroasă epigramă cu tentă politică (un domeniu, nu-i așa, inepuizabil, mai ales la secțiunile de satiră și umor!). O reproducem în întregime: ”MEREU LA VOT!/La noi, urmare inerentă/A democraticei culturi,/Ce este tot mai evidentă,/Întâi alegi, apoi…înjuri!”.

Mihai Caba semnează mai multe epigrame pline de haz, dintre care am selectat-o – pentru continuitate! – pe cea intitulată ”Guvernul nou”: ”Respectându-şi cele ce-a promis,/Traiul să ni-l crească întrucâtva,/Iată că Guvernul a decis/Creşteri de taxe şi TVA”.

Ca de obicei, Cornelia Ursu ne oferă o serie de aforisme pline de tâlc și de haz, sub genericul ”Ironii grațioase”. Spicuim câteva, lăsând cititorului plăcerea de a le descoperi singur pe toate:

* Eşti ceea ce mănânci! Bine că nu sunt politician!

* Pe vremuri erai tâlhărit de tot felul de indivizi murdari şi violenţi. Acum de acest aspect social se ocupă, elegant şi rafinat, societăţile de furnizare a energiei. Alte vremuri!

* Pe vremuri la nuntă erau fotografiaţi mirii. Acum fotografiem farfuriile cu mâncare!

O singură literă poate schimba totul… Este ceea ce ne demonstrează Silvia Hodaș, într-un text de mare efect (tot pe teme politice) în care înțelesul depinde de o literă, iar ansamblul de un moment de inspirație…

Ediția mai cuprinde numeroase epigrame, poeme satirice, caricaturi și texte umoristice.

De citit dimineața, la prânz și seara, cu aceeași plăcere!