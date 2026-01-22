Cultură și Educație

”Booklook”: un univers umoristic într-o lume care ar trebui să se ia în serios

Autor Mihai Gîndu

”Tușiți”, scria marele poet Marin Sorescu într-un poem cu tentă ironică în care satiriza manifestările din sală la piesele de teatru.

”Dârdâiți!”, par a ne îndemna acum primăriile, guvernanții, termoficarea – într-un șir care pare a fi nesfârșit…

Gerul a venit, dar lipsurile și-au găsit un sălaș temeinic și nu par că ar mai vrea să plece. Cred că totuși ar fi potrivită o taxă pe ger, fiindcă ne înfruptăm dintr-un bun care nu e al nostru…

Ce ar mai fi de făcut?

Simplu: recurgerea la umorul de calitate, o armă care nu ne-a trădat niciodată, nici pe vremea legendarului Caragiale…

Îl putem găsi, ca de obicei, din plin în cea mai recentă apariție (nr. 77) a publicației trimestriale de umor internațional ”Booklook”.

Pentru început, însă, Mihai Batog-Bujeniță propune câteva versuri profunde, melancolice, chiar dacă din ele nu lipsește ironia fină:

Poetul romantic Alexandru Sihleanu – un Eminescu avant la lettre

”Toarnă Doamne o cupă de tăcere/Pe valuri de cuvinte fără noimă/Pe lipsa de idei ce ne animă/Şi ne aduce-n suflete durere. (…) ”Și nu gândim aproape niciodată/Că doar tăcerea-i calea spre-nălţimi”/Şi-n nici un caz palavra deşănţată!” (”Sonetul tăcerii”).

Tot de o ironie amară sunt impregnate și versurile din deja consacrata rubrică ”Duelul marilor sonetiști”: ”Desigur, anii au trecut şi poate,/Ca-ntoarcerea spre-Olimp să obosească,/Dar orişicât, îmi pare mai firească/Încrederea-n valorile purtate” (”Regrete”, de Mircea Trifu). ”S-ar zice că blestemul mă apasă/Prin scrisul tău, cu mai multă putere./Exclus de păsări, printre mamifere/Speram să-mi aflu undeva o casă” (”Mândrie”, de George Corbu).

O savuroasă satiră cu iz SF este oferită de Mihai Batog-Bujeniță sub titlul ”Inițiativa androidului roșu”. Lesne de citit printre rânduri în această zugrăvire a unei lumi viitoare, distopice și hipertehnologizate tot felul de tendințe și de tare ale lumii contemporane… Sperăm că sfârșitul nu va fi același!

Tot o excelentă satiră, dar de data aceasta fără elemente fantastice, ci – din păcate! – cu referire chiar la realitatea imediată semnează Ilie Bâtcă, sub titlul ”Boul și ochelarii”. Sfârșitul – sau morala! – reprezintă partea foarte amuzantă, dar și cea mai tristă!

Pagodele – aripi graţioase spre Cer

Celebrul poet Mircea Dinescu oferă cititorului un moment inedit, o ”Baladă veselă de dragoste pentru tristețea celui plecat la oaste”, prilej de a versifica cu harul care l-a făcut deja cunoscut, dar și de a da o notă de amuzament unei teme grave. Extragem un fragment: ”Când tu ai să dansezi fără vreo grijă/curtată îndelung de-un licean/de mine se va-ndrăgosti o schijă/și-am să te văd printr-un întors ochean”.

O întreagă suită de titluri de opere literare, aranjate într-o succesiune de fraze ce au o logică și un înțeles distincte reușește Cornelia-Livia Bejan sub titlul ”Când umoriștii citesc prea mult – ultima zi a vieții”, în timp ce Janet Nică ne oferă o savuroasă epigramă cu tentă politică (un domeniu, nu-i așa, inepuizabil, mai ales la secțiunile de satiră și umor!). O reproducem în întregime: ”MEREU LA VOT!/La noi, urmare inerentă/A democraticei culturi,/Ce este tot mai evidentă,/Întâi alegi, apoi…înjuri!”.

Mihai Caba semnează mai multe epigrame pline de haz, dintre care am selectat-o – pentru continuitate! – pe cea intitulată ”Guvernul nou”: ”Respectându-şi cele ce-a promis,/Traiul să ni-l crească întrucâtva,/Iată că Guvernul a decis/Creşteri de taxe şi TVA”.

Ca de obicei, Cornelia Ursu ne oferă o serie de aforisme pline de tâlc și de haz, sub genericul ”Ironii grațioase”. Spicuim câteva, lăsând cititorului plăcerea de a le descoperi singur pe toate:

* Eşti ceea ce mănânci! Bine că nu sunt politician!

* Pe vremuri erai tâlhărit de tot felul de indivizi murdari şi violenţi. Acum de acest aspect social se ocupă, elegant şi rafinat, societăţile de furnizare a energiei. Alte vremuri!

* Pe vremuri la nuntă erau fotografiaţi mirii. Acum fotografiem farfuriile cu mâncare!

Peste 50 de copii cu dizabilități și din medii vulnerabile au descoperit muzica clasică la Festivalul George Enescu, în cadrul proiectului „Bucureștiul este și al lor”

O singură literă poate schimba totul… Este ceea ce ne demonstrează Silvia Hodaș, într-un text de mare efect (tot pe teme politice) în care înțelesul depinde de o literă, iar ansamblul de un moment de inspirație…

Ediția mai cuprinde numeroase epigrame, poeme satirice, caricaturi și texte umoristice.

De citit dimineața, la prânz și seara, cu aceeași plăcere!

