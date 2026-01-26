Borge Brende: Comunicarea reciprocă poate aduce lumea mai aproape

Forumul Economic Mondial a fost organizat, în perioada 19-23 ianuarie, la Davos (Elveția). Înaintea forumului, președintele Forumului Economic Mondial, Borge Brende, a acordat un interviu China Media Group.

Referindu-se la tema forumului din acest an, „Spiritul dialogului”, Brende a declarat că „Spiritul dialogului” este o viziune. „Ne dorim să purtăm mai multe discuții, deoarece comunicarea reciprocă poate aduce lumea mai aproape. Sperăm să vedem liderii din diferite țări venind împreună și să susțină mentalitatea dublu câștig”.

Unele relatări de la Forumul Economic Mondial menționează riscurile aduse lumii de efectele geopolitice și de confruntările geo-economice. În legătură cu aceste riscuri, Brende a afirmat: „Cu toate că ne confruntăm cu cea mai provocatoare situație geopolitică de la sfârșitul Războiului Rece, în același timp, se aștepta ca această situație să aibă un impact mai sever asupra creșterii globale, dar economia mondială a arătat o reziliență puternică. Se estimează că creșterea economică globală din acest an va depăși 3%, cea a Chinei este de peste 5%, iar economia SUA a performat. Considerăm că tehnologiile de vârf, reprezentate de inteligența artificială, sunt lideri de creștere. În trecut, comerțul era motorul creșterii. Acum, deși comerțul rămâne important, noile tehnologii au devenit motorul creșterii. Prin urmare, apreciem că probabilitatea unui război la scară largă sau escaladării conflictelor este scăzută, dar, odată ce se întâmplă, consecințele vor fi extrem de grave. Tocmai de aceea trebuie să evităm cu orice preț astfel de situații.”

O concluzie importantă a Forumului Economic Mondial 2025 a fost că țările trebuie să caute cooperarea în concurență. Brende a precizat: „Țările își dau treptat seama că pot avea mai multe puncte comune decât se credea. Într-o economie globală profund integrată, decuplarea nu este ușor de realizat. Chiar dacă ar fi forțată, ar avea un cost economic ridicat. În același timp, țările se pregătesc pentru o nouă ordine internațională. Ele tind să facă comerț mai mult cu țările prietenoase, promovând și diversificarea comerțului.”

Brende a remarcat că mesajul adresat de președintele Xi Jinping la reuniunea anuală din 2017 de la Davos, despre importanța multilateralismului și cooperării globale, a fost încurajator. China a jucat un rol de lider, subliniind importanța instituțiilor multilaterale precum ONU.

Pentru o mare putere, ar putea fi mai ușor să acționeze unilateral, dar China a subliniat întotdeauna sensul „mersului împreună”. Oficialul consideră crucial acest lucru, deoarece multe dintre provocările cu care se confruntă lumea acum pot fi rezolvate doar prin eforturi comune.

Referindu-se la progresele Chinei în domeniul inteligenței artificiale, Brende a arătat că China a ales calea surselor deschide, în timp ce unele mari companii americane au luat o altă direcție. Brende crede că China a făcut progrese semnificative în aceste domenii. „În același timp, există într-adevăr concurență între companiile chineze și americane, dar atâta timp cât este într-un mediu echitabil, concurența nu este un lucru rău. Inteligența artificială aduce oportunități revoluționare, iar potențialul ei este atât de profund încât trebuie să ne folosim imaginația pentru a-l înțelege pe deplin.”