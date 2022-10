Brățările dacice, expuse la evenimentul de lansare a primei producții românești History Channel, serialul documentar „Misterul Aurului Dacic”

Jurnaliști de prestigiu, vedete și pasionați de istorie au fost prezenți în incinta Muzeului Național de Istorie pentru a marca lansarea serialului documentar „Misterul Aurului Dacic”, prima producție românească a televiziunii History Channel, arată un comunicat de presă. Evenimentul a avut loc marți, 25 octombrie.

Evenimentul a debutat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri cu producătorul executiv al documentarului, John Florescu (Chainsaw Europe), regizorul Marin Dinescu, gazdele emisiunii – Paul Ipate și Simina Cernat, Directorul de Programe History Channel pentru Polonia și Europa Centrală și de Est, Bartłomiej Major, și Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul general al Muzeului Național de Istoria a României. Discuția a fost moderată de jurnalista Mihaela Simina.

„În cadrul producției am colaborat cu istorici din România, Italia, Franța, pentru că este un subiect care creează senzație. Am dorit, cu toate acestea, să ne păstrăm cu picioarele pe pământ, să rămânem pragmatici. Din acest motiv am dorit să verificăm toate faptele pe care le aveam la dispoziție. Am călătorit în Transilvania și la Roma, am stat de vorbă cu oamenii, încercând să punem informațiile cap la cap. Cu toate acestea, a fost destul de dificil, pentru că este vorba despre o poveste veche de mii de ani”, a declarat producătorul executiv al documentarului, John Florescu.

„Pentru mine România este un loc foarte special și la fel este și pentru History Channel, dovadă fiind popularitatea pe care o are History Channel în România – aflându-se în top 10 al televiziunilor urmărite de români. Românii iubesc documentarele istorice și alegerea noastră a constituit un pas firesc în vederea dezvoltării acestui gen de programe. Avem intenția de a realiza producții locale viitoare, cel puțin una în fiecare an”, a adăugat Directorul de Programe History Channel pentru Polonia și Europa Centrală și de Est, Bartłomiej Major.

„Pentru mine, ca povestitor în imagini, a fost foarte important cum să îmbinăm, partea de istorie cu mister astfel încât să fim coerenți, să fim relevanți și să păstrăm o linie echilibrată. Până la urmă, e frumos să intri și în lumea miturilor și a folclorului local, dar dacă am rămâne într-o singură direcție sau într-o singură lumină, cred că ar fi incompletă abordarea. Avem parte de contribuția multor specialiști care au adus valoare acestui serial documentar”, a spus regizorul Marin Dinescu.

„Este un proiect aparte pentru mine, este primul documentar la care particip din poziția asta și mai ales subiectul este unul în același timp foarte vast. Proiectul are și o notă sentimentală, pentru că sunt atașat de istorie prin prisma tatălui meu. Pe măsură ce am acumulat mai multe informați și prin interviurile pe care le-am făcut cu specialiștii, am ajuns să mă atașez de acest popor dispărut și despre care se știu atât de puține lucruri. Dacii au fost un popor atât de evoluat, încât ei au înțeles că aurul nu e pentru oameni, aurul aparține zeilor”, a spus actorul Paul Ipate.

Exploratoarea Simina Cernat a subliniat că „deși am călătorit 7 ani cu rucsacul în spate, mai ales în Asia, recunosc că nu fusesem în acea parte din România, în Transilvania. Am rămas uimită de cât de frumoasă era natura, și cât de primitori au fost oamenii. Este o premieră pentru mine să fac parte dintr-un astfel de proiect. De obicei, eu călătoresc foarte mult singură și duc un stil de viață foarte spontan. Acum am avut un ritm foarte intens, un program planificat la oră, la minut, și a trebuit să locuiesc și să lucrez în același timp cu o echipă destul de mare.”

„Dacă există minuni care poate într-o bună zi vor deveni legendă. Între acestea ar trebui să punem și recuperarea brățărilor dacice. Nu am fi avut nici o șansă să le avem să le avem astăzi în muzeu fără ajutorul domnului procuror Augustin Lazăr, care nu numai că a devenit interesat, dar apoi, cu o tenacitatea ardelenească, a urmărit pas cu pas aceste piese peste mări și țări, ajutând astfel la recuperarea a 13 brățări dacice”, a spus Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul general al Muzeului Național de Istoria a României.

Oaspeții au avut ocazia de a admira îndeaproape faimoasele brățări dacice într-un tur special condus chiar de Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, făcând o avanpremieră a noii expoziții de la Muzeului Național de Istoria a României, „Dacia. Ultima frontieră a romanității”, care va fi deschisă publicului începând de vineri, 28 octombrie 2022. Proiectul expozițional a fost conceput și coordonat de Muzeul Național de Istorie a României, sub egida Ministerului Culturii, realizat în colaborare cu 42 de de instituții muzeale din România și Republica Moldova. Expoziția are la bază conceptul expozițional materializat într-un proiect de mare succes, „Tezaure arheologice din România. Rădăcini dacice și romane”, realizat, în anul 2021, la prestigiosul Muzeu Național de Arheologie din Madrid. Expoziția se află sub patronajul media al History Channel.

„Misterul Aurului Dacic” este un show hibrid docu-reality cu peisaje fermecătoare, reconstituiri istorice și povești pline de magie. În rolurile principale ale acestei aventuri se află cunoscutul actor Paul Ipate și exploratoarea Simina Cernat. Premiera primului episod va avea loc pe 31 octombrie, de la ora 21:00.

Pornind de la Roma antică până în albiile râurilor din jurul Sarmizegetusei, Paul și Simina se întâlnesc cu experți locali și internaționali, precum și cu căutători de aur care s-au cufundat în misterele și pământurile unde astăzi se află cele mai mari rezerve de aur din Europa.