Budăi, reacție la raportul Băncii Mondiale privind legea pensiilor speciale: Jalonul din PNRR trebuie să fie îndeplinit și va fi îndeplinit

Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro)

Marius Budăi (PSD), ministrul Muncii, a declarat joi, pentru B1 TV, că jalonul din PNRR privind reforma pensiilor speciale trebuie îndeplinit și va fi îndeplinit. El a exclus posibilitatea ca România să piardă bani din PNRR pentru că nu-și îndeplinește această obligație.

Budăi a mai spus că săptămâna viitoare va merge la Bruxelles pentru a discuta cu reprezentanții Comisiei Europene dacă mai trebuie modifcat ceva la proiectul de reformă votat în Senat și care acum se află în Camera Deputaților.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabriela Mihai, în contextul în care Banca Mondială tocmai a emis un raport în care a atras atenția că acest proiect de lege nu taie decât într-o proporție neglijabilă din cheltuielile cu pensiile speciale.

Budăi, declarații pe B1 TV despre legea pensiilor speciale

„Am fost toată ziua în niște activități extrem de importante la Timișoara, atunci când vorbim de copiii noștri și de îndrumarea lor în carieră, însă sigur că echipa mea, colegii mei au citit acest lucru. Am citit și eu pe avion acum, am văzut aprecierile Băncii Mondiale, am trimis deja raportul Băncii Mondiale către Comisia Europeană.

Voi merge împreună cu echipa mea, săptămâna viitoare, acolo voi veni cu feedback de la Comisia Europeană, iar miniștrii de resort trebuie să vină cu soluții dacă Comisia Europeană mai are ceva de spus.

Mergem la Bruxelles să discutăm și să cădem de comun acord. Dacă mai avem ceva de făcut ce mai e de făcut, așa încât cred că Ciolacu a spus ferm că jalonul trebuie îndeplinit”, a declarat Marius Budăi pentru B1 TV.

Întrebat dacă există riscul să pierdem bani pentru că n-am îndelinit până acum acest jalon din PNRR, ministrul a răspuns: „O să vi se pară obsesiv… o să citez iar din Marcel Ciolacu: ”zero riscuri în această direcție””.

„M-am uitat pe raport și scrie clar că ce s-a întâmplat la Senat îmbunătățește proiectul. Raportul e plecat deja către Comisie. (…) Jalonul trebuie să fie îndeplinit și va fi îndeplinit. (…) Noi (la Ministerul Muncii) suntem cordonatori ai aceste reforme, integratori a celor propuse de ministerele de linie”, a mai spus Budăi.