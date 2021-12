Bugetul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului pe anul 2022 asigură fondurile necesare pentru achitarea programelor demarate în anul 2020 și 2021

‘‘Bugetul aprobat în ședința de Guvern și dezbătut zilele acestea în cadrul comisiilor parlamentare cuprinde răspunsul rapid pentru ca Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) să își poată achita datoriile față de firmele românești, așa cum am promis. Avem asigurate pentru 2022 fondurile necesare pentru plata integrală a măsurilor 1 și 2 și pentru schema de ajutor de stat HoReCa. Dar, pentru ca investițiile și sprijinul derulate de MAT să fie la nivelul excelenței mediului de afaceri românesc, avem nevoie de mai mult, însă am încredere că o execuție bugetară bună ne va aduce la rectificarea din vară sume importante pentru a doua parte a anului. În bugetul pe care Parlamentul îl va vota joi, avem cuprinse o serie de linii de intervenție din programul de guvernare, dar care au stagnat și chiar programe noi care sunt orientate spre investiții și dezvoltarea turismului românesc”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului.



Din bugetul de 2.576.463.000 lei vor fi finanțate următoarele programe:



1. Schema de ajutor de stat dedicată industriei HoReCa în vederea achitării sumelor contractate în anul 2021.

2. Măsura 1 “Microgranturi” în vederea achitării tuturor sumelor aferente apelului 2 al măsurii 1.

3. Măsura 2 “Granturi pentru capital de lucru” în vederea achitării solicitărilor eligibile depuse în 2021 pentru această măsură.



Totodată, în cadrul bugetului pe anul 2022 sunt cuprinse sumele necesare pentru:

4. Demararea celei de-a treia ediții a programului StartUp Nation.

5. Programul național multianual de microindustrializare. Aceasta face parte din pachetul de stimulare a producției interne și a lanțurilor de aprovizionare “Fabricat în România”.

6. Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață.

7. Programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

8. Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri.

9. Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului.

10. Programul pentru organizarea târgului întreprinderilor mici și mijlocii, instituit pentru stimularea dezvoltării activităților întreprinderilor mici și mijlocii din România prin facilitarea de noi parteneriate interne și externe și prin promovarea domeniilor prioritare alte întreprinderilor autohtone.

11. Schema ajutor de Stat privind sprijinirea industriei cinematografice.



Bugetul de stat prevede măsuri pentru dezvoltarea produselor turistice, care cuprind inclusiv schema de minimis pentru investiții în turismului balnear, mai ales că România are 31 de stațiuni balneare. Cu privire la investițiile din turism, sunt prevăzute sumele necesare pentru continuarea contractelor de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii de turism conform H.G. nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism – Masterplanul investițiilor în turism – și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism. Un punct de interes pentru promovarea turismului este bugetarea participării României la târgurile de turism, care a fost sistată în ultimul an. Pentru atingerea acestui deziderat, MAT va demara consultările publice pentru implementarea unei scheme de minimis pentru a încuraja, inclusiv, operatorii economici să participe la astfel de acțiuni.

Pentru stimularea exporturilor, Programul de Promovare a Exportului(PPE) aferent anului 2022 a fost bugetat cu suma de 70 milioane lei și reprezintă finanțarea de acțiuni internaționale, târguri și expoziții internaționale respectiv misiuni economice în străinătate, în baza O.U.G. nr. 120/2002 și H.G. nr. 296/2007.