Junior Achievement România și Meta încheie prima ediție a proiectului Build-up Your Future

Junior Achievement (JA) România și Meta au derulat, în perioada iulie-decembrie 2021, prima ediție a proiectului de educație pentru orientare profesională Build-up Your Future, la care au participat 16 elevi din 13 licee din țară și 15 voluntari, români și străini, din 6 orașe din Europa și Statele Unite ale Americii.

Dezvoltat ca parte a programului internațional Junior Achievement Success Skills, proiectul a inclus peste 120 de sesiuni de mentorat unu la unu, pe teme privind orientarea în carieră. Asocierea mentor-elev s-a realizat pe baza aspirației și interesului fiecărui elev pentru viitoarea profesie.

Pe parcursul sesiunilor de mentorat organizate online, consultanții voluntari i-au ajutat pe elevi să descopere informații noi, să își dezvolte aptitudini și abilități necesare orientării în carieră și pregătirii pentru locul de muncă, să identifice sau să își cultive interesele personale și profesionale și să exploreze diferite oportunități de internship și carieră. Sesiunile de mentorat au fost desfășurate în limba română sau engleză, în funcție de opțiunea elevilor implicați.

Proiectul le-a oferit elevilor posibilitatea de a câștiga încredere în forțele proprii și de a reflecta la viitorul lor, ajutându-i să-și contureze personalitatea și un set propriu de valori.

Cei 15 mentori din Anglia, Elveția, Statele Unite ale Americii și România au devenit modele de bună practică pentru cei 16 elevi angrenați în proiect și, prin intermediul unui context de învățare modern, le-au împărtășit liceenilor din cunoștințele și experiențele lor educaționale, de viață și de carieră.

„Build-up Your Future” este o oportunitate minunată de a-i ajuta pe elevi să se pregătească pentru anii de facultate și nu numai. Mentorii au ocazia să își împărtășească abilitățile, cunoștințele și să ofere îndrumări prin intermediul unor activități cu adevărat practice, de-a lungul sesiunilor interactive cu elevii. Este o experiență plină de satisfacții, prin care poți avea o influență majoră în viața adolescenților”, spune Teia Negoiță – Product Marketing Manager, mentor din partea Meta, Londra

„Experiența în cadrul proiectului «Build-up Your Future» a fost importantă din mai multe perspective. În primul rând, a contribuit la dezvoltarea personală și îndrumarea în carieră a unui elev, ai cărui pași în etapele viitoare vor fi posibil influențați de discuțiile noastre. Ne-am axat des pe abilitățile necesare în afara cadrului academic, de multe ori aflând că subiectul discutat era ceva cu totul nou pentru elev. Mai mult, consider că am format și o prietenie frumoasă ca parte a acestui proiect. De asemenea, ajutând cu planificarea programului, am dobândit o experiență benefică pe partea de organizare. Am avut o colaborare facilă cu echipa Junior Achievement România, care ne-a sprijinit și ne-a oferit nenumărate resurse pentru organizarea discuțiilor”, a transmis Denisse Sevastian – Software Engineer, coordonator proiect, mentor din partea Meta, Zürich, Elveția

Elevii participanți și-au manifestat interesul și curiozitatea de a lua parte la activitățile săptămânale din proiect.

„La început, când m-am gândit să mă înscriu în proiectul de mentorat «Build-up Your Future», credeam că vor fi doar niște ore consultative pe subiecte limitate, însă, chiar și așa, am hotărât să profit de această oportunitate. Ulterior, mi-am dat seama că nu e deloc așa. Cu ocazia primei întâlniri, am avut posibilitatea să mă cunosc cu mentorul, iar pe parcurs am început să abordăm diferite teme de discuție. Nu mă așteptam ca mentorul să reușească să raspundă chiar și la cele mai complicate nelămuriri legate de viitorul meu pe plan academic si profesional. Împreună cu mentorul meu, care a fost foarte atent la nevoile și curiozitățile mele, am analizat o serie de recomandări, soluții și opțiuni pentru dezvoltarea mea ca individ. Cele zece întâlniri săptămânale, cu program flexibil, au influențat modul în care mă raportez acum la viitorul meu”, a declarat Erik Szekely, elev la Liceul Tehnologic Marmația, Sighetu Marmației