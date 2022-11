Bulibășeala energetică

Nimeni nu mai înțelege nimic din ceea ce se va întâmpla cu prețul energiei. Se pare că guvernanții nu știu cum să facă să lovească proprietarii, fie ei persoane fizice sau juridice. Ce se întâmplă? Legea energiei adoptată de Camera Deputaților prevede că vor beneficia de plafonarea la energie electrică proprietarii persoane fizice doar pentru un singur loc de consum. Problema este că sunt mii de persoane fizice care au mai multe proprietăți. Unii, pe lângă apartamentul de la bloc, au moștenit o proprietate la țară, alții au investit în alte proprietăți în scopuri investiționale, pentru a revinde sau pentru a închiria acele proprietăți. Numai că pentru acestea nu vor beneficia de plafonarea prețului la energie! În schimb, proprietarii de imobile închiriate plătesc impozit de 10% pe venitul brut din chiriile încasate, plus contribuții la asigurările de sănătate de 10%, dacă depășesc un anumit plafon, pe lângă impozitul pe proprietate, bineînțeles! Ca atare, corect ar fi ca și aceste locuri de consum să beneficieze de plafonarea la energie, deoarece acești proprietari aduc venituri din impozite la stat!

S-a sugerat că o soluție ar fi ca să se întocmească contractele de furnizare a energiei electrice pe numele chiriașilor, pentru a beneficia de această plafonare. Dar ce facem, dacă se schimbă chiriașul în fiecare an sau poate de mai multe ori pe an? Facem contracte de mai multe ori pe an? Câte mii sau zeci de mii de persoane vor lua cu asalt furnizorii de energie electrică? În orașele universitare, dar nu numai, sunt zeci de mii de chiriași! Vă dați seama de nebunie?

Nu mai spun că de la 01.01.2023, proprietarii nu mai beneficiază de cota forfetară de cheltuieli de 40% de care beneficiază până la finele acestui an, astfel încât impozitul pe venitul din chirii va crește începând cu anul 2023 cu 66,7%! Și atunci unde este logica faptului că nu beneficiază de această plafonare? În această situație, să nu ne mirăm dacă aceste venituri din chirii se vor duce în zona neagră a economiei sau poate o parte din ele, tocmai pentru a compensa creșterea cheltuielilor cu energia, dar și pentru a compensa eliminarea cotei forfetare de cheltuieli de 40%. Ca să facem o comparație, o microîntreprindere plătitoare de impozit pe venit va plăti un impozit de 1% pe venit, iar un proprietar de imobil dat în chirie va plăti un impozit de 10% pe venitul din chirii! Asta da așezare corectă a impozitelor și taxelor! La ce ne-o fi trebuit să fim proprietari?