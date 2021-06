Caldura nu are nicio sansa vara asta: cum sa alegi aparatul de aer conditionat perfect?

Un aparat aer conditionat poate deveni o necesitate pe timpul verii, in special atunci cand locuiesti intr-o locuinta care nu are peretii reci. Totusi, fiecare model este construit in mod diferit si este destul de greu sa-l alegi pe cel potrivit. Iata ce trebuie sa stii pentru a face lucrurile mai simple!

Cum functioneaza un astfel de dispozitiv?

Majoritatea aparatelor au la baza un sistem de tip split, ceea ce inseamna ca sunt impartite in doua unitati. Prima unitate este exterioara si este alcatuita din compresor, ventilator, rezervor pentru agent refrigerant si condensator. A doua unitate se amplaseaza in interior si nu produce aer rece, ci doar il recircula pe cel din incapere la o temperatura diferita.

Pe langa ventilator, intr-un aparat aer conditionat exista un filtru de curatare si elemente de control de la distanta. Cu ajutorul acestora, utilizatorul seteaza intervalul dorit direct prin intermediul unei telecomenzi. O alternativa diferita de aparatele clasice sunt sistemele de climatizare multiplit. Acestea contin doua sau mai multe unitati interioare si sunt potrivite pentru cei care au casele mari sau lucreaza in birouri.

Cat de mare trebuie sa fie puterea si performanta energetica?

Puterea aparatului este exprimata in BTU si nu se poate calcula pe baza unei formule, deoarece spatiul din incapere nu este singurul aspect care conteaza. In general, modelele care ating pana la 12.000 BTU sunt destul de puternice pentru o locuinta de 30m2.

Modelele cu puterea dubla acopera spatiile de pana la 70m2. Dimensiunea si dispunerea ferestrelor influenteaza temperatura camerei, acest lucru fiind valabil si pentru izolarea termica. Prin urmare, cel mai bine ar fi sa te consulti cu un specialist si sa vezi ce recomandare iti face acesta.

Performanta energetica pe un aparat aer conditionat este exprimata in EER (Energy Efficiency Ratio) si COP (Coefficient of Performance). Astfel de detalii sunt importante atunci cand compari mai multe modele si nu stii exact ce indicatori sa analizezi.

Coeficientii vizeaza raportul dintre energia termica eliberata si cea electrica absorbita. Acestia trebuie sa fie cat mai mari, avand legatura cu clasa energetica de pe eticheta. Echipamentele din categoria A si A++ sunt mai economice decat clasele B, C si D. Desi pretul lor poate fi unul ridicat, facturile de electricitate ajung uneori cu pana la 40% mai mici.

Ce functii poate avea un aparat aer conditionat?

Una dintre cele mai bune functii este cea de purificare a aerului, deoarece influenteaza sanatatea tuturor persoanelor din incapere. Multe sisteme de climatizare dispun si de dezumidificare, care ajuta la reducerea umiditatii excesive si previne aparitia mucegaiului sau a igrasiei.

O alta imbunatatire este cea de scanare 3D, care redirectioneaza jetul de aer departe de cei prezenti si le permite acestora sa nu fie deranjati de temperatura. Un aparat poate fi programat automat, astfel incat ramane oprit atunci cand lipsesti de acasa. Capacitatea sistemului influenteaza in mod direct nivelul de zgomot. Din fericire, modelele noi sunt construite pentru a fi cat mai silentioase si nu ajung la o putere mai mare de 55-60 de decibeli.

Cat costa un produs eficient?

Desi pretul unui aparat aer conditionat este un criteriu important, acesta nu poate fi determinat decat cu aproximatie. Un dormitor sau o sufragerie pot fi incalzite cu sistem sub 1.000 de lei. Totusi, daca iti doresti un nivel de performanta superior, costurile ajung sa depaseasca 5.000 de lei. Apeleaza la un magazin online care sa asigure montare si sa ofere garantie la toate produsele!