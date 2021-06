Platforma culturală online art.raiffeisen.ro a împlinit un an de la lansare

Platforma culturală online Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuală (art.raiffeisen.ro) a împlinit un an de la lansare pe data de 2 iunie 2021.

În această perioadă, un sfert de milion de spectatori virtuali au urmărit online pe platforma art.raiffeisen.ro spectacolele și proiectele culturale, audiența provenind atât din România, cât și din alte 10 țări. Un număr de 115 reprezentații online au fost găzduite pe #StagiuneaVirtuală. Pe durata primului an de funcționare, partenerii culturali susținuți de Raiffeisen Bank în demersul lor artistic au lansat peste 20 de creații special concepute pentru mediul online, producții inedite care au folosit inovativ o combinație de tehnici hibride online și offline.

”Lansată în urmă cu un an, ca o inițiativă apărută pe fondul pandemiei de COVID-19, menită să sprijine artiștii să rămână în legătură cu publicul lor, în condițiile în care toate sălile de spectacol s-au închis și activitatea organizațiilor de cultură a fost suspendată pe termen nelimitat, platforma online art.raiffeisen.ro a reușit să își onoreze numele de Stagiune Virtuală. Spectacole, concerte, tururi virtuale, conversații și filme au fost găzduite pe scena virtuală și au ajuns online la publicul de pretutindeni, punând la dispoziția iubitorilor de cultură o pârghie pentru normalitate în vremuri foarte tulburi și tulburătoare” – a spus Corina Vasile, director de comunicare Raiffeisen Bank România.

Conținutul platformei culturale online Raiffeisen Art Proiect-Stagiune Virtuală este organizat în patru secțiuni: Teatru, Muzică, Explorator și Conversații. Aici au fost publicate spectacole și proiecte culturale sprijinite de Raiffeisen Bank România prin programul său cultural, lansat în urmă cu peste 20 de ani – Raiffeisen Art Proiect, accesul publicului fiind gratuit.

Spectatorii virtuali s-au putut bucura de spectacole de teatru înregistrate, de concerte și recitaluri preluate live sau înregistrate, de la muzică clasică, la jazz, de tururi virtuale ghidate de explorare a Bucureștiului din diverse unghiuri – de la istorie, la gastronomie, de filme documentare rare, de conversații live cu artiști sau cu gânditori globali recunoscuți despre realitățile contemporane, de concursuri și expoziții online de fotografie și, nu în ultimul rând, de creații originale, dezvoltate dedicat pentru mediul online de artiștii colaboratori.

Peste 20 de entități culturale partenere Raiffeisen Bank au colaborat cu platforma art.raiffeisen.ro pe durata primului an de funcționare, printre care: Festivalul și Concursul Internațional George Enescu, Teatrul Act, Festivalul SoNoRo, Asociația Goong București, Festivalul Undercloud, Festivalul Unfinished, Teatrul Național Radu Stanca Sibiu, Via Transilvanica, Cronicarii Digitali, Interesting Times Bureau, Brașov Jazz & Blues Festival, Jazz in the Park Cluj etc.

Seria de eseuri video „Conversațiile dintre mine și tine. Întâlnirile Oanei Pellea” sau seria ”Caragiale e de vină!” se numără printre producțiile culturale create special pentru mediul digital prezente pe platformă.

Printre artiștii care au putut fi urmăriți în #StagiuneaVirtuală, prin spectacole sau în conversații live și înregistrate au fost: Oana Pellea, Marcel Iureș, Matei Vișniec, Constantin Chiriac, Răzvan Popovici, Chris Simion-Mercurian, Marina Abramovic, Mircea Rusu, Cristina Casian și mulți alții.

Platforma culturală online Raiffeisen Art Proiect -Stagiunea Virtuală va continua să găzduiască proiecte culturale diverse în cele patru secțiuni. Debutul celui de-al doilea an de funcționare a platformei Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuală (art.raiffeisen.ro) marchează simbolic angajamentul luat față de mediul cultural în urmă cu 20 de ani prin preluarea galei de absolvire a tinerei generații de actori și regizori, de la Facultatea de Teatru și Film din Cluj-Napoca, oferindu-le acestor o scenă virtuală cu o audiență internațională. Astfel, în perioada 4-20 iunie 2021, în secțiunea Teatru din #StagiuneaVirtuală publicul este invitat să urmărească Galactoria, festivalul cu 13 spectacole pregătite de tinerii actori și regizori pentru a marca încheierea studiilor și debutul lor profesional.