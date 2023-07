Caniculele în emisfera de nord a planetei nu ar fi fost posibile fără schimbările de climă

Temperaturi de peste plus 50 grade Celsius în Statele Unite, un record istoric de plus 45,3 grade Celsius în Catalonia, plus 43 grade Celsius la Phoenix au fost inregistrate în ultimele 24 de zile. Fără schimbările de climă, aceste canicule ar fi fost ”absolut imposibile” în Europa și America de Nord, demonstrează rețeaua științifică World Weather Attribution (WWA), într-un studiu dat publicității marți, 25 iulie. Această rețea științifică, care evaluează legătura existentă între evenimentele meteo extreme și dereglările de climă consideră că acestea din urmă poartă răspunderea pentru valul de călduri în China, ”de 50 de ori mai probabil”. Aceste valuri de căldură ”nu mai sunt evenimente excepționale” , iar cele care urmează ”vor fi și mai intense, și mai curente dacă emisiile de gaze cu efect de seră nu sunt rapid diminuate”, susțin cercetătorii de la WWA.

Comparând clima de acum, încălzită de activitățile umane, cu cea din trecut în regiunile studiate, cercetătorii respectivi afirmă că ”schimbările climatice au multiplicat considerabil riscurile de valuri de căldură ca acestea de acum”. În studiul lor se spune că, dacă participarea fenomenului natural El Nino a contribuit în mod cert și el la intensificarea valurilor de căldură, ”creșterea temperaturilor datorate energiilor fosile este însă principala cauză pentru care valurile de căldură sunt atât de grave”. ”Rolul încălzirii climatice este absolut împovărător”, a subliniat la o conferință de presă climatoloaga britanică Friederike Otto, coautoare a studiului și cofondatoare a WWA. Rezultatele studiului mai sus menționat nu sunt o surpriză. ”Omenirea nu a încetat să ardă combustibili fosili (petrol, cărbuni, gaze naturale), clima continuă să se încalzească și valurile de căldură devin din ce în ce mai extreme”, a mai spus climatoloaga citată. Studiul mai sus menționat nu face decât să reamintească faptul că valurile de căldură sunt cauzate cu certitudine de încălzirea climei, dar ele au devenit tot mai dese.

În trecut, aceste evenimente erau extrem de rare, chiar imposibile, susține Friederike Otto, dar acum ele sunt așteptate, în medie, la fiecare 15 ani în America de Nord, la 10 ani în Europa și la 5 ani în China. Iar tendința este spre agravare. Dacă creșterea temperaturii mondiale atinge plus 2 grade Celsius, așa cum se prevede a ajunge până la finele secolului, acest gen de evenimente vor deveni mult mai frecvente, urmând a se produce la fiecare 2-5 ani, spun cercetătorii de la WWA, care cheamă la acțiune imediată.