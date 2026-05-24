Cannes 2026: Filmul ”Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d’Or

Tiberiu Cocora (gds.ro)

Lungmetrajul ‘Fjord’, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit, astfel, cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d’Or – la 19 ani după victoria sa repurtată cu filmul ‘4 luni, 3 săptămâni și 2 zile’ în 2007. Niciun cineast nu a câștigat de trei ori acest premiu. De asemenea, compania de distribuție Neon a câștigat sâmbătă seară principalul trofeu de la Cannes pentru al șaptelea an la rând, o serie impresionantă care a început cu filmul ‘Parasite’ în 2019.

Ce ne spune lungmetrajul FJORD

În filmul ‘Fjord’, o dramă despre complexitatea moralității, cineastul român Cristian Mungiu, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan și Renate Reinsve) se stabilește împreună cu cei cinci copii ai săi și pare, la început, că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități.

Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu ochi critici pe cei doi soți, pun la îndoială educația lor strictă, care exclude utilizarea platformei video YouTube și a smartphone-urilor, și le critică credința religioasă.

Tensiunea crește până când se declanșează o procedură de plasament care îi vizează pe copii, inclusiv pe cel mai mic dintre frați, un nou-născut care era încă alăptat de mama sa.

‘Fjord’ este un film despre dificultatea de a înțelege pe cineva care gândește altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni și cele care încă îi mai țin împreună.

‘Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să îi punem în aplicare mai des’, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palme d’Or.

El a fost însoțit pe scenă de cei doi actori principali din film, Renate Reinsve și Sebastian Stan. ‘Va trebui să așteptăm 20 de ani ca să revedem aceste filme și să vedem care dintre ele au rezistat testului timpului’, a mai spus regizorul român.

Cristian Mungiu a revenit cu acest film în competiția oficială de la Cannes cu același curaj artistic care i-a adus trofeul Palme d’Or în anul 2007, premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 (‘După dealuri’) și premiul pentru cel mai bun regizor în 2016 (‘Bacalaureat’).

Alte premii într-o seară epică la Cannes

Cel mai marcant moment politic al galei l-a avut ca protagonist pe regizorul rus Andrey Zvyagintsev, recompensat cu Marele Premiu al Juriului – al doilea trofeu ca importanță din cadrul festivalului – pentru filmul ‘Minotaur’, o dramă despre decăderea societății ruse pe fundalul războiului din Ucraina.

Premiul Juriului, al treilea ca importanță, a fost câștigat de lungmetrajul ‘The Dreamed Adventure’, regizat de cineasta germană Valeska Grisebach. Cu o acțiune plasată la granița dintre Bulgaria, Grecia și Turcia, acest film prezintă povestea unei femei care acceptă să ajute o veche cunoștință într-o misiune ilegală.

Premiul pentru scenariu i-a revenit cineastului francez Emmanuel Marre pentru filmul ‘Notre salut’, care spune povestea unui funcționar din Rezistența Franceză în timpul ocupației naziste. Emmanuel Marre a subliniat în discursul său că a scris inițial un scenariu, l-a aruncat la coș și a realizat apoi întregul film prin improvizație controlată, potrivit The Wrap.

Premiile atribuite în cele două categorii de interpretare – masculină și feminină – au fost împărțite între patru actori din două filme. Premiul pentru interpretare masculină a fost câștigat de Emmanuel Macchia și Valentin Campagne, care au jucat rolurile unor soldați belgieni din Primul Război Mondial care se îndrăgostesc în filmul ‘Coward’, regizat de Lukas Dhont. Premiul pentru interpretare feminină le-a fost acordat actrițelor Virginie Efira și Tao Okamoto, ale căror conversații îndelungate domină filmul ‘All of a Sudden’, regizat de Ryusuke Hamaguchi.

Nume importante la masa juriului

Ceremonia de închidere a Festivalului de la Cannes 2026 a fost prezentată de actrița franceză Eye Haidara, care a prezentat și ceremonia de deschidere, pe 12 mai.

Juriul competiției oficiale, prezidat de cineastul sud-coreean Park Chan-wook, i-a mai inclus pe regizorii Diego Cespedes, Chloe Zhao, Laura Wandel, scenaristul Paul Laverty și actorii Stellan Skarsgard, Demi Moore, Isaach de Bankole și Ruth Nega.

În 2025, trofeul Palme d’Or i-a fost atribuit lungmetrajului ‘It Was Just an Accident’, regizat de cineastul iranian Jafar Panahi.