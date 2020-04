Care este starea emoțională a societății românești în timpul pandemiei

„Romanii astazi” este un instrument de cercetare dezvoltat de compania Reveal Marketing Research. Acesta se desfasoara continuu si functioneaza ca un barometru al valorilor (al lucrurilor importante pentru romani) in momentul respectiv.

In primul rand, cel mai apreciat teritoriu valoric este cel al sigurantei si stabilitatii. O treime dintre romani, mai ales familiile traditionale si persoanele in varsta se auto-definesc ca fiind grijulii si responsabili si declara ca pentru ei este important sa actioneze cu respect pentru cei din jur (in acest moment).

Pe locul doi, la polul opus, avem segmentul de persoane al caror valori se concentreaza pe schimbare. Depasirea obstacolelor, curiozitatea sunt lucruri ce definesc 30% dintre romani, mai ales cand vorbim de tineri, dar si de persoane mature singure sau fara copii.

Observam, totusi, tot o treime (28%) – mai degraba parinti – care pun accentul asupra relatiilor sociale si se pozitioneaza in cadranul unitatii si al armoniei. Acestia declara ca joaca, iubirea si armonia le descriu cel mai bine prioritatile in acest moment.

Pe ultimul loc se afla teritoriul puterii, unde doar 9% dintre romani se pozitioneaza. Acesta este preferat mai ales de cei mai tineri dintre respondenti, dar si de catre persoanele mature, fara partener care descriu puterea si perfectionarea ca prioritati din prezent.

Romanii sunt impartiti cand vine vorba de depasirea obstacolelor

Intrebati despre lucrurile importante, observam ca Romania se imparte in doua: aproape o jumatate dintre respondenti se focuseaza pe depasirea obstacolelor, manifestand o atitudine de luptator. Celalalta jumatate, compusa in principal de familisti peste 35 de ani, este mai statica, declara ca principala lor preocupare este sa pastreze stabilitatea.

85% fac cumparaturi pentru a-si asigura nevoile de baza

Atitudinea de conservare a energiei si a bugetelor se observa si in comportamentele lor de cumparare. 85% dintre romani declara ca achizitiile pe care le fac in aceasta perioada le acopera nevoile de baza – ii ajuta sa supravietuiasca si ii ajuta sa se simta in siguaranta si sanatosi.

6 din 10 romani se simt furiosi

Putem observa ca acest comportament de cumparare nu ii ajuta in mentinerea unei stari emotionale pozitive. Lipsa investitiilor in mentinerea relatiilor sociale sau in dezvoltarea personala prin experiente noi au un impact puternic asupra sentimentelor romanilor.

60% declara ca in perioada asta, emotiile dominante sunt de nervi si furie, iar aceste stari seteaza dorinta de a dezbate. Prin urmare, brandurile trebuie sa castige consumatori cu argumente, content-ul acestora nu are rol doar de entertainement. Este necesar ca brandurile sa ii convinga pe consumatori prin dovezi rationale ca ele sunt alegerea potrivita.

Pe locul 2 vedem tot un grup de stari negative – plictiseala si oboseala fiind principalele emotii pentru 26% dintre romani. Acestia nu au grad scazut de energie si sunt pe mood-ul general de analiza, de examinare si mai putin de explorare.

Asta inseamna ca este putin probabil ca romanii sa manifeste dorinta de a incerca gusturi sau produse noi, deci nu este o perioada benefica pentru procese de dezvoltare portofolii sau de proiecte de rebranding.