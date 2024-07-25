Care sunt diferentele dintre Licențele Windows Retail, OEM și Volume Licensing

În mod obligatoriu, utilizarea programelor software Microsoft necesită o licență valabilă. Totuși, există atâtea licențe disponibile pe piață. Cum știi care e cea mai bună pentru tine? Fiecare opțiune de licențiere are propriul set de termeni și condiții, precum și un preț specific, care variază în funcție de tipul de licență achiziționată. De aceea, în articolul de față ne-am propus să analizăm diferențele dintre licențele Windows Retail, OEM și Volume Licensing pentru a te ajuta să iei decizia potrivită.

Licența Retail

Fie că vorbim de o licenta Windows 10 sau 11, tipologia de licențe Retail sunt destinate în principal consumatorilor individuali și utilizatorilor casnici. Aceste licențe pot fi achiziționate din magazinele fizice sau online și vin sub formă de pachete fizice sau coduri de activare digitale. O caracteristică distinctivă a licențelor Retail este flexibilitatea acestora, putând fi transferate cu ușurință de pe un calculator pe altul, cu condiția să fie dezinstalate de pe dispozitivul original.

Mai mult, achiziționând o licență Retail, poți beneficia de o asistență tehnică completă din partea Microsoft, având astfel acces la resurse și expertiză direct de la sursă. Un alt avantaj al licențelor Retail constă în faptul că acestea permit upgrade-uri la versiuni mai noi ale sistemului de operare, oferindu-ți acces la cele mai recente caracteristici pentru a-ți mențineți software-ul actualizat și la zi cu cele mai noi evoluții tehnologice.

Licența OEM (Original Equipment Manufacturer)

Spre deosebire de licențele Retail, licențele OEM sunt legate permanent de hardware-ul pe care sunt preinstalate și nu pot fi transferate pe alt computer. Acest lucru înseamnă că, odată ce o licență OEM este instalată pe un anumit dispozitiv, ea nu poate fi mutată pe un alt dispozitiv, chiar dacă primul dispozitiv devine inutilizabil sau este înlocuit.

Pentru că aceste licențe sunt preinstalate pe calculatoarele noi de către producătorii de echipamente originale, cum ar fi Dell, HP sau Lenovo, suportul tehnic este oferit adesea de producătorul dispozitivului, nu de Microsoft. Totuși, dacă ești în căutare de licente Windows ieftine, atunci ar trebui să ții cont de avantajul licențelor OEM legat de prețul mai scăzut în comparație cu licențele Retail, deoarece acestea sunt vândute în volume mari către producătorii de calculatoare.

Volume Licensing

Fiind destinate în principal organizațiilor, instituțiilor educaționale și companiilor care au nevoie de licențe pentru un număr mare de calculatoare licențele Windows Volume Licensing sunt achiziționate prin intermediul unor contracte de volum, care permit organizațiilor să le gestioneze și să le distribuie mai eficient. Volume Licensing oferă opțiuni flexibile de activare și gestionare, cum ar fi activarea prin Key Management Service (KMS) sau Multiple Activation Key (MAK). Un alt beneficiu major al acestei tipologii este posibilitatea de a primi un suport extins, ceea ce poate include actualizări de securitate și funcționalități suplimentare. În funcție de contractul specific, organizațiile pot beneficia și de discounturi semnificative în funcție de volumul de licențe achiziționate.

Cum alegi licenta potrivita nevoilor tale de zi cu zi

Fie că vorbim de tipuri de licenta Windows 11 Retail sau de oricare alt model disponibil, îți recomandăm să analizezi câțiva factori de bază pentru a lua decizia corectă. În general, decizia finală ar trebui să depindă de flexibilitatea transferului (Retail pentru schimbări frecvente de hardware), buget (specialiștii recomandă licențele OEM pentru costuri mai mici), tipul de suport necesar (Retail pentru suport Microsoft), utilizarea organizațională (Volume Licensing pentru o administrare eficientă), durata de utilizare și nevoile specifice de securitate și software. Sfatul nostru: indiferent de tipul de licență ales, asigură-te că o cumperi de la un distribuitor autorizat Microsoft pentru a evita problemele de piraterie și pentru a beneficia de asistența oficială.