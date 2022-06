Care sunt etapele presupuse de o productie video care sa creasca vanzarile companiei tale?

Definitia unei campanii de promovare de succes variaza de la o afacere la alta. De la tipul companiei pana la obiectivele urmarite, exista mai multi factori care pot determina reusita unei strategii de marketing.

Cu toate acestea, din cadrul unei astfel de campanii nu poate lipsi productia video, care trebuie sa fie creata in functie de audienta la care iti doresti sa ajungi. Explicatia consta in faptul ca formatul video reprezinta calea cea mai rapida si sigura de a te conecta atat cu cei care investesc deja in afacerea ta, cat si cu potentialii clienti.

In cazul in care nu ai experienta in acest domeniu, poti apela cu incredere la o agentie de video marketing, care are experienta in domeniu si stie cum sa creeze continut care sa ajunga la public si sa creasca cifra de afaceri a companiei tale. Descopera, in cele ce urmeaza, care sunt etapele incluse intr-o productie video realizata alaturi de echipa VideoManiaX!

1. Stabilirea obiectivelor si identificarea publicului tinta

Inainte de a demara orice tip de proiect, este esential sa creezi o lista de asteptari, obiective si alte aspecte esentiale. Astfel, inainte de investi intr-o campanie de marketing, trebuie sa stabilesti clar care sunt obiectivele urmarite – cresterea cifrei de afaceri, a numarului de urmaritori de pe social media s.a.

2. Discutie exhaustiva cu membrii echipei

De altfel, inainte de a crea o productie video care sa iti aduca succesul scontat, agentia sau studioul cu care colaborezi trebuie sa inteleaga care este scopul pe care iti doresti sa il indeplinesti.

3. Planificarea continutului

In functie de obiective si de audienta target, specialistii in video marketing vor crea conceptul pentru productia viitoare. Din partea de planificare, fac parte scrierea scenariului, alegerea locatiei sau a actorilor si multe altele. Bineinteles ca vei urmari tot procesul indeaproape si ca acesti pasi vor fi indepliniti doar dupa ce proiectul este aprobat de tine.

4. Realizarea propriu-zisa a continutului

Urmeaza realizarea propriu-zisa a continutului video. Echipa de productie video va demara fie animatia video, fie filmarea. Daca este cazul, aceasta etapa este urmata de cea de inregistrare a vocilor.

Efectul de voice over este extrem de popular si poate stimula audienta sa interactioneze cu clipul urmarit. In functie de tipul de clip, vocile pot fi inregistrate inainte de filmarea propriu-zisa, in timpul sau dupa incheierea acesteia.

5. Editarea clipului

Chiar daca este vorba despre un concept genial, un scenariu interesant, despre actori talentati sau designeri cu experienta, procesul de productie video nu este inca finalizat. Partea de editare este nespus de importanta si poate influenta semnificativ impactul continutului creat.

Pentru a intelege cat de importanta si delicata este aceasta etapa, gandeste-te la faptul ca editarea unei secunde dintr-un clip animat poate dura chiar si o ora.

Tot in ultima etapa sunt incluse si adaugarea de muzica si sound design. Atunci cand aceste elemente sunt alese inteligent si sunt integrate corespunzator in clip, ele au un impact emotional puternic, motiv pentru care influenteaza semnificativ reactia publicului.

Nu in ultimul rand, trebuie amintit ca rolul tau este esential la fiecare pas presupus de o productie video. Specialistii unei echipe de profesionisti iti vor cere parerea in mod constant si nu vor lua decizii fara aprobarea ta.

Articol realizat de www.iagency.ro