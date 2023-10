Cât sunt de mici taxele pe proprietate în România?

Mereu auzim că taxele pe proprietate în România sunt mult mai mici decât în U.E. și ca urmare ar trebui să umblăm puțin la ele, în sensul majorării acestora, desigur. Oare chiar sunt așa de mici? Iată cum arată taxele pe proprietate în U.E. ca procent din PIB, la nivelul anului 2020 (sursa: cursdeguvernare.ro):

După cum se poate vedea, nu sunt chiar așa de mici. În România taxele pe proprietate reprezentau 0,5% din PIB, în timp ce mediana era la 0,7% din PIB, iar media U.E. la 0,9% din PIB. După cum se poate vedea, Germania are 0,4% din PIB, Austria și Cehia, 0,2% din PIB etc. Deci nu suntem foarte departe de mediana U.E., reamintim de 0,7% sau media U.E. de 0,9%. De ce se tot insistă că avem taxe pe proprietate foarte mici? Pentru că, în contextul unui deficit bugetar excesiv, ar fi loc, în viziunea FMI, pentru a le majora, astfel că am mai reduce din acest deficit. Unde mai pui că românii au un foarte dezvoltat simț al proprietății, în ciuda celor peste 40 de ani de comunism, deținătorii de case reprezintând peste 90% din populație. Că așa sunt românii, vor să aibă casa lor!

Vă dați seama ce potențial de impozitare există? Așa că ar prinde bine majorarea acestora, mai ales acolo unde bugetul local nu ajunge nici măcar pentru plata salariaților de la primărie! În loc să faci o reformă administrativă, în prima fază la nivel de comune, riscând să-ți ridici toți primarii și angajații primăriilor respective în cap, pentru că rămân fără primărie, mai bine majorezi taxele pe proprietate, taxe care în multe comune ale țării reprezintă principala sursă de venituri pentru bugetul local. Mai ales ales că ai în spate și alibiul FMI! Și totuși, mai devreme sau mai târziu, va trebui făcută reforma administrativă, pentru că suntem în situația absolut absurdă în care locuitorii unei comune contribuie anual doar pentru a plăti angajații primăriei, care, obiectiv, nu pot face prea mult dacă nu au și fonduri pentru investiții, reparații curente etc. Doar voință politică să fie!