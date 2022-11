Câte tablouri poți cumpăra cu 1.000 de euro

Cel puțin 10 opere de artă se pot achiziționa împreună cu 1.000 de euro în cadrul evenimentului organizat de Casa de Licitații A10 by Artmark marți, 22 noiembrie. În premieră, tinerii colecționari și pasionații de artă ori cei care își propun să facă investiții inteligente în această perioadă, au ocazia să achiziționeze lucrări de artă la cele mai mici prețuri de pornire, arată un comunicat Artmark

„De la Clasic la Contemporan – Licitația unei Colecții de Artă Bucureștene” reunește 159 de lucrări care au toate prețuri de pornire sub 1.000 de euro, îndeplinind trei roluri: decorativ, investițional și de colecție. Așadar, evenimentul din 22 noiembrie reprezintă cel mai bun moment pentru a decora casa cu opere la prețuri mici, cu potențial de creștere în timp, dar și pentru începerea unei colecții de artă: portrete expresive, naturi statice, vederi marine sau orientale, nuduri delicate, dar și sculpturi sau lucrări de artă contemporană care reflectă curaj și idei abstracte.

Achiziția unei opere de artă, prin intermediul Casei de Licitații A10 by Artmark, a devenit, în timp, accesibilă publicului larg. Astfel, lucrările semnate de Ion Popescu Gopo, creatorul filmelor de desen animat în care personajul principal era „omulețul lui Gopo”, o creație proprie care l-a făcut celebru și i-a adus multe premii naționale și internaționale, au prețul de pornire de doar 80 de euro. Mai mult, acestea provin din colecția pianistului Aurel Giroveanu, detaliu important care adaugă la valoarea lucrărilor. Alte opere importante pentru piața românească de artă sunt: „Moș Neagu”, semnat Theodor Pallady, care are prețul de pornire de 400 de euro; „Țărm la Techirghiol” de Gheorghe Petrașcu, care are 250 de euro preț de pornire; „Deux femmes” realizată de Georges Mazilu are prețul de pornire de 200 de euro.

Lucrări cu potențial de creștere a valorii în timp, care se pot achiziționa din evenimentul din 22 noiembrie sunt semnate de Theodor Aman, Gheorghe Petrașcu, Jules Perahim, Georges Mazilu, Alexandru Satmary, Constantin Pacea sau Corneliu Ionescu. O lucrare de referință este și „La oglindă (Marie Lize)” semnată de Francisc Gall, care are prețul de pornire de doar 900 euro.

La oglindă (Marie Lize) – Francisc Gall

Cele 159 de opere de artă din cadrul Licitației unei Colecții de Artă Bucureștene pot fi admirate la Palatul Cesianu-Racoviță, din str. C.A. Rosetti, nr. 5 sau online pe artmark.ro. Expoziția este deschisă publicului larg de luni până duminică, gratuit, în intervalul orar 10:00-20:00.