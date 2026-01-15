Câți bani au încasat de la bugetul de stat cele opt partide

Statul român a făcut plăți de aproape 14,5 milioane de lei către opt partide politice în primele zile din 2026, potrivit unui comunicat al AEP. Cei mai mulți bani de la bugetul de stat au încasat PSD, AUR și PNL, informează ȘtirileProTV.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a făcut pe 13 ianuarie 2026 primele plăți de la bugetul de stat reprezentând subvenții pentru principalele partide politice din România.

Potrivit AEP, s-au virat în total 14.471.475 lei, iar cei mai mulți bani au mers în conturile PSD, AUR și PNL.

Sumele încasate în ianuarie 2026 de către principalele partide de la bugetul de stat sunt mai mici decât în decembrie 2025. Atunci, PSD încasa 6,3 milioane lei, AUR lua de la buget 3,7 milioane lei, iar PNL 3,4 milioane lei.

232 milioane de lei de la buget, în 2025, pentru cele opt partide

Potrivit Expert Forum, până în luna decembrie 2025, inclusiv, cele opt partide au primit subvenții de la stat în valoare totală de 232 milioane de lei, astfel: PSD – 77 milioane de lei, AUR 45,5 mil. lei, PNL 41,9 mil lei, USR 29,8 mil lei, SOS România 19,8 mil lei, POT 15,9 mil lei, PMP și Forța Dreptei câte un milion de lei.

Cea mai mare parte a fondurilor a fost cheltuită pentru presă și propagandă (112 de milioane de lei, 50%), personal (24 milioane de lei, 10%) și investiții in bunuri mobile și imobile (20 milioane de lei, 9%). Pentru organizarea de activități cu caracter politic s-au cheltuit 12 milioane de lei, iar pentru consultanță politică 10 milioane de lei.