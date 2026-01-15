Președinta interimară a Venezuelei refuză să se întâlnească cu Donald Trump în SUA

Preşedinta interimară a Venezuelei Delcy Rodriguez a anunțat miercuri că nu va merge în Statele Unite pentru a se întâlni cu Donald Trump. Fratele ei, Jorge Rodriguez, care este și preşedintele Adunării Naţionale, a glumit spunând că sora are „paşaportul expirat”. Delcy Rodriguez, fratele ei şi ministrul de interne Diosdado Cabello, „triumviratul” care îi reuneşte pe cei mai puternici oameni din Venezuela, au apărut în faţa presei la palatul prezidenţial miercuri, transmite AFP preluată de Agerpres.

Preşedinta, care a declarat în mod special că „Venezuela se deschide către o nouă eră politică”, nu a răspuns la întrebările unui grup de jurnalişti care doreau să ştie dacă ea va călători în Columbia şi, mai ales, în Statele Unite pentru a se întâlni cu Donald Trump. Liderul de la Casa Albă urmează să se întâlnească joi cu emisari ai guvernului venezuelean.

Delcy Rodriguez a făcut un salut cu mâna fără să răspundă înainte de a pleca, dar Jorge Rodriguez a glumit apoi: „Paşaportul ei a expirat”.

Fostul preşedinte Nicolas Maduro, capturat pe 3 ianuarie de armata americană într-o operaţiune spectaculoasă, este în prezent închis la New York, în aşteptarea procesului. Fostă vicepreşedintă în timpul mandatului lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez a călătorit printre altele la Haga în 2025 la Curtea Internaţională de Justiţie şi în Surinam pentru învestirea preşedintei Jennifer Geerlings-Symons.