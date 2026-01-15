Leadershipul feminin în instituțiile supreme de audit: angajament comun pentru egalitate, democrație și solidaritate

O delegație a Curții de Conturi a României, condusă de doamna Claudia Boghicevici, consilier de conturi, a participat, în perioada 12–13 ianuarie, la Madrid, la Reuniunea Președintelor Instituțiilor Supreme de Audit (SAI) din Uniunea Europeană și Ucraina, eveniment dedicat leadershipului feminin, egalității de șanse și rolului auditului public în consolidarea valorilor democratice europene.

Reuniunea, organizată de Tribunalul de Conturi din Spania și Tribunalul de Conturi din Portugalia, a constituit un cadru de dialog instituțional și schimb de bune practici între instituțiile supreme de audit, cu accent pe integrarea perspectivei de gen în activitatea de audit, precum și pe responsabilitatea și angajamentul SAI-urilor în promovarea bunei guvernanțe și în consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

În cadrul discuțiilor au fost analizate evoluțiile și provocările actuale privind egalitatea de gen, fiind evidențiat faptul că, deși progresele înregistrate în ultimele decenii sunt semnificative, acestea rămân inegale între statele membre și necesită un angajament instituțional constant. Egalitatea de șanse continuă să reprezinte o provocare structurală, inclusiv în domenii precum administrația publică sau sănătatea, iar violența împotriva femeilor rămâne, sub toate formele sale, o realitate gravă, care impune un răspuns ferm, coordonat și eficient din partea autorităților publice. Prevenirea și combaterea acestui fenomen se mențin printre prioritățile majore ale agendei Instituțiilor Supreme de Audit europene.

Reuniunea de la Madrid a oferit un spațiu de cooperare și învățare mutuală, în cadrul căruia au fost prezentate și discutate experiențe naționale relevante privind integrarea perspectivei de gen în audituri și recomandări către instituțiile naționale responsabile, combaterea diferențelor salariale, implementarea cadrului instituțional pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, promovarea echilibrului dintre viața profesională și cea privată, utilizarea tehnologiilor emergente cu un accent uman-centric, precum și dezvoltarea rețelelor de mentorat și leadership feminin.

Dezbaterile au evidențiat rolul esențial al Instituțiilor Supreme de Audit în evaluarea impactului fondurilor publice asupra egalității de gen și de șanse, precum și importanța respectării principiilor de independență, rigoare și profesionalism în exercitarea mandatului de audit. Prezența femeilor în poziții de decizie a fost abordată ca un factor determinant pentru consolidarea democrației, creșterea legitimității instituționale și apropierea administrației publice de cetățeni.

În acest context, participarea Ucrainei la reuniune a fost integrată în discuțiile privind apărarea valorilor democratice europene, reafirmând solidaritatea comunității europene și angajamentul ferm pentru democrație, libertate, drepturile omului și respectarea dreptului internațional, ca fundament al cooperării instituționale la nivel european.

Participarea Curții de Conturi a României la această reuniune reflectă angajamentul instituției de a contribui activ la dialogul european privind buna guvernanță, egalitatea de șanse și consolidarea capacității instituționale. În acest sens, Curtea de Conturi a României a demarat, în cursul anului trecut, un audit al performanței privind modul de utilizare a resurselor publice alocate pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a femicidului, precum și gradul de conformare la obligațiile internaționale și europene asumate de România, demers care se înscrie în eforturile instituției de a audita implementarea politicilor publice eficiente și aliniate valorilor democratice europene.