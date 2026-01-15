APCE: Reducerile salariale de la ANRE, contestate în instanță

In mod previzibil, angajații din Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) au decis să conteste în instanță reducerile salariale aplicate recent, în condițiile în care veniturile medii anuale ale acestora se ridică la aproximativ 100.000 de euro per angajat.

Demersul juridic nu este lipsit de costuri. Potrivit informațiilor publicate de Mediafax, onorariile aferente primei instanțe se ridică la aproximativ 35.000 de euro, o sumă deloc neglijabilă dar, la îndemâna pentru cei aproape 100 de angajați nemulțumiți hotărați sa-si caute dreptatea

În esență, argumentația reclamanților se concentrează pe impactul personal al reducerilor salariale. Aceștia susțin că, asemenea magistraților, și-au asumat credite și angajamente financiare în baza unui nivel de venit de aproximativ 10.000 de euro pe lună. Diminuarea acestuia la circa 7.000 de euro lunar ar crea, în opinia lor, dificultăți semnificative, inclusiv în ceea ce privește susținerea cheltuielilor pentru educația copiilor …

În subsidiar, acțiunea în instanță invocă noțiuni precum „violență economică”, oportunități profesionale ratate, precum și dificultăți în achitarea ratelor bancare și a obligațiilor fiscale.

📅 Primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 22 ianuarie 2026.

Dincolo de aspectele juridice, contextul bugetar este relevant. Bugetul total al ANRE pentru anul 2025 a fost de aproximativ 53 de milioane de euro, din care circa 60% – respectiv 31,8 milioane de euro – au fost alocate cheltuielilor salariale pentru un număr de 311 angajați, fără a include prime, bonusuri sau alte beneficii financiare.

Este important de subliniat că întregul buget al ANRE provine din facturile plătite de consumatorii de energie electrică și gaze naturale, sumele fiind colectate prin intermediul producătorilor, furnizorilor și distribuitorilor din sectorul energetic. Cu alte cuvinte, aceste costuri sunt suportate, indirect, de toți consumatorii finali de energie din Romania fie ea electrica sau gaze naturale.

Reducerea salariilor de la 10.000 la 7.000 de euro pe lună este prezentată de reclamanți drept o situație cu efecte dramatice si îngrijorătoare asupra stabilității lor financiare.

În acest context, evoluția procesului va fi urmărită cu atenție de către APCE. Cred, ca fiecare dintre dvs sunteți turburați de amploarea dezastrului deoarece o reducere de 3000 de euro lunara a salariului poate duce la scăderea „calității reglementarii” acestei autorități.

🔗 Sursa:

https://www.stiripesurse.ro/bugetarii-de-lux-de-la-anre-care-au-mers-in-instanta-dupa-ce-le-au-fost-taiate-salariile-se-plang-ca-nu-si-mai-pot-plati-creditele_3848994