Ce functii trebuie sa aiba o imprimanta de birou

Pentru orice afacere partea administrativa este pe plan secund dar cand pregatirea unor documente este urgenta, devine o reala bataie de cap. Daca te regasesti in acest scenariu, stii cu siguranta ca trebuie sa ai o imprimanta la birou. Am reunit mai jos o lista cu functiile pe care trebuie sa le aiba o imprimanta de birou pentru a putea lucra fara probleme:

Performanta printarii. Unul dintre criteriile la care ar trebui sa te uiti cand alegi o imprimanta pentru firma ta este performanta printarii. Face referire la printarea alb-negru sau color. Ambele optiuni sunt necesare, desi este posibil ca printarea alb-negru sa fie mai des folosita. Pe langa acest criteriu mai este si rezolutia la care se printeaza. Rezolutia se refera la calitatea printului masurata prin puncte per inch (DPI). Cu cat valoarea DPI este mai mare cu atat imaginea este mai clara. Cei de la Ecopier vin în ajutorul tau si cu un serviciu de inchiriere imprimante second hand

Un volum potrivit de tiparire adaptat la nevoile firmei. Cu cat o firma are o activitate care presupune mai multe pagini printate cu atat este nevoie de una mai performanta. In stransa legatura cu volumul de printare este marimea cartusului. Proportional cu marimea cartusului este si costul per pagina printata. Deci un cartus mai mare va ajuta la economisirea resurselor de printare.

Viteza de printare. Intrucat la birou exista foarte multe contracte, cereri, documente financiare este important ca imprimanta sa aiba o viteza buna de printare. Mai mult decat atat, acest lucuru este indicat cu atat mai mult daca sunt mai multe persoane care folosesc imprimanta. Daca dureaza foarte mult pana cand persoana care foloseste imprimanta, reuseste sa printeze documentele de care are nevoie, vor intarizia si cei care asteapta sa faca acelasi lucru.

Daca doresti sa investesti in achizitionarea sau in inchirierea unei imprimante Konica Minolta bizhub 223 , este util sa stii ca unitatea de masura pentru viteza de printare este PPM adica pagini pe minut. Pentru o firma medie o imprimanta cu viteza de 50PPM este suficienta.

Functia de conectare prin WI-FI. O alta functie ar fi cea de conectare prin WI-FI sau prin Ethernet. Mai este si conectarea prin Bluetooth. Tot ca parte a procesului de conectare este si compatibilitatea cu sistemul de operare care functioneaza pe laptopurile sau monitoarele de birou.

Functia de monitorizare automata a consumabilelor. Pentru o imprimanta din mediul de business este util sa existe o monitorizare a hartiei care se consuma lunar, a nevoilor de toner. Informatiile se trimit lunar pe e-mail pentru o buna monitorizare si o eficientizare pe partea administrativa.

In modul acesta o data ce nevoile scad sau cresc se poate inchiria sau achizitiona o alta imprimanta pentru a servii noilor nevoi. In sensul acesta, este mai eficienta varianta de a inchiria o imprimanta cu un abonament care ulterior poate fi inlocuita cu alta imprimanta.