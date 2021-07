Ce produse din peste poti comanda online?

Esti un gurmand si adori produsele din peste, dar nu te pricepi intr-ale bucatariei? Nicio problema, pentru ca acum poti sa comanzi tot ce iti doresti!

De la icre de stiuca, pana la batog de peste si cotlet de crap argintiu, toate sunt la doar un click distanta pentru tine! In acest fel, te vei putea bucura de preparate gustoase si delicioase, fara sa depui efort. Mai mult, poti pregati platouri apetisante pentru oaspetii tai, fara sa mai petreci timp in bucatarie.

Icre de stiuca

Atent pregatite dupa retete traditionale stravechi, icrele de stiuca sunt gustoase si usor de consumat. Principalele ingrediente folosite pentru realizarea lor sunt icrele, zeama de lamaie, apa minerala si uleiul vegetal de floarea soarelui. Tine cont, insa, de faptul ca termenul de valabilitate este scurt: intre 12 si 16 zile, asa ca este recomandat sa consumi icrele cat mai repede!

Batog de peste

N-ai incercat niciodata batogul de peste? Acum este momentul! Este vorba despre un preparat obtinut prin afumare la rece, cu lemn de esenta tare, al carui ingredient principal este piperul verde. Acest condiment exotic face legatura intre Dunare si Marea Neagra, oferindu-ti posibilitatea de a te bucura de un gust cu totul deosebit.

Pentru realizarea batogului de peste se foloseste fileul de crap salbatic, bine dezosat si depielat. El se lasa la afumat cu fum natural din rumegus de fag si chiar daca la final poate contine urme de oase, nu trebuie sa-ti faci griji: sunt suficient de bine macerate, incat sa nu te afecteze.

Cotlet de crap

Specific tinutului deltaic, cotletul de crap este obtinut din pesti atent selectionati, pe care ii poti portiona dupa cum iti doresti. Acest preparat este sarat cu grija, pana cand capata un gust delicios. Mai mult, trebuie sa stii despre cotlet ca este afumat la rece si trebuie sa-l pastrezi intre 2 si 8 grade Celsius.

Rapane marinate in ulei

Rapanele fara cochilie sunt pregatite atent cu ulei vegetal de floarea soarelui, zeama de lamaie, sare, piper negru, foi de dafin si otet din vin. Este vorba despre pesti capturati din Marea Neagra, cu ajutorul traulelor sau de catre scafandri si care au un gust delicios.

Pastreaza rapanele la o temperatura de 2 – 8 grade Celsius pana le consumi, pentru ca altfel vor incepe sa-si piarda din proprietati.

Macrou marinat

Rondelele de macrou marinat sunt si ele gustoase si le poti savura impreuna cu numeroase tipuri de garnituri. Pestele este condimentat cu piper negru boabe, cu ienibahar boabe, dar si cu foi de dafin si coriandru boabe, dup ace este capturat la plasa-punga sau traul.

Dupa ce desfaci ambalajul, consuma rondelele in termen de maximum 48 de ore.

Produse congelate

Daca vrei sa comanzi produse congelate din peste, ai posibilitatea sa faci si acest lucru! De exemplu, poti obtine foarte usor file de crap salbatic, salau, rapane fara cochilie, carne de peste tocata sau caras congelat. Toate acestea iti vor fi aduse acasa in conditii optime, pentru a le putea consuma foarte usor!

Cosuri cu produse din peste

In cazul in care nu esti hotarat inca in privinta produselor pe care ti le doresti, poti sa optezi pentru cosurile cu produse din peste, care sunt bogate in preparate delicioase. In acest fel, vei gusta cate putin din toate si iti vei forma o parere despre ceea ce iti place cel mai mult!

Deltaica.roiti vine intotdeauna in ajutor atunci cand vrei sa te bucuri de bucate gustoase din peste. De la icre, pana la batogul de peste sau cotletul de crap, pe toate le poti comanda in doar cateva momente!

Date de contact:

E-mail: vanzari@deltaica.ro

Telefon: 0729.995.529