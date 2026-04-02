Ce spune Emmanuel Macron despre atitudinea lui Trump față de aliați

Președintele francez, Emmanuel Macron, îl acuză joi, 2 aprilie 2026, pe omologul său american, Donald Trump, de faptul că golește NATO de substanță prin faptul că creează „zilnic îndoială cu privire la angajamentul său” în cadrul Alianței Nord-Atlantice, relatează AFP.

„Dacă creăm în fiecare zi îndoială cu privire la angajamentul nostru, o golim de substanță”, a declarat șeful statului francez în timpul unei vizite de stat la Seul.

„Este o responsabilitate pe care și-o asumă în prezent autoritățile americane spunând în fiecare dimineață că vom face asta, nu vom face asta sau ailaltă”, a continuat Macron.

„Se vorbește prea mult și este peste tot. Avem toți nevoie de stabilitate, de calm, de întoarcerea la pace. Ăsta nu e un spectacol”, a spus președintele Franței.

Atât în privința NATO, cât și a războiului din Iran, „trebuie să fim serioși, iar atunci când vrem să fim serioși nu spunem zilnic contrariul a ceea ce am spus cu o zi mai înainte”, a criticat Emmanuel Macron comunicarea lui Donald Trump.