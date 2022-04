Ce sunt cadastrul si intabularea si cand avem nevoie de astfel de servicii?

Cu ajutorul activitatilor cadastrale se identifica, masoara, descriu si inregistreaza imobilele – locuinte sau terenuri – in registrele cadastrale, si se reprezinta grafic pe hartile si planurile cadastrale.

Descrierile acestor imobile, precum si mentiunile legate de drepturie imobilirare, personale, acte, fapte sau raporturi juridice legate de imobilele respective sunt trecute in cartea funciara. Mai succint, intabularea, sau inscrierea imobilului in Cartea Funciara reprezinta echivalentul emiterii cartii de identitate a unei persoane.

Cadastrarea si intabularea sunt activitati care se fac impreuna, iar documentatiile cadastrale sunt automat inscrise in Cartea Funciara.

Cand sunt necesare activitatile de cadastru si intabulare?

Aceste activitati sunt utilizare pentru actele notariale emise la instrainarea imobilului – vanzari, cumparari, donatii sau schimburi, ipotecarea acestuia (garantarea unui credit ipotecar cu imobilul respectiv), sau in cazurile in care apare nevoia unei garantii cu privire la dreptul de proprietate al imobilului.

Costurile aferente activitatilor de cadastrare si intabulare contin atat onorariile firmei ce elaboreaza documentatiile cadastrale cat si taxele percepute si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Care sunt etapele procesului de cadastrare si intabulare?

Proprietarul imobilului sau imputernicitii sai au responsabilitatea de a obtine actele necesare pentru operatiunile de cadastru si intabulare, iar firma de cadastru se ocupa de restul procesului. Dupa obtinerea tuturor documentelor necesare, se va stabili o intrevedere cu firma de cadastru, fie la sediul acesteia fie la imobilul cu pricina.

Dupa incheierea contractului, care va stipula onorariul perceput, avansul achitat si documentele predate se vor efectua masuratorile, se vor completa cererile tipizate si se va emite o chitanta pentru avansul achitat. In general, avansul reprezinta jumatate din onorariu, la care se adauga contravaloarea taxelor ce vor fi achitate la OCPI. Documentele justificative pentru plata taxelor vor fi predate proprietarului ulterior.

Firma de cadastru va elabora o documentatie care va include o parte tehnica de planse, memorii si breviare de calcul, si o parte juridica, care include acte de proprietate, certificate fiscale si declaratii notariale. Dosarul cu documentatia va fi depus la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, si, dupa efectuarea unei verificari tehnice de catre un expert, imobilul va primi un numar cadastral.

Urmatorul pas este transmiterea documentatiei la Biroul de Carte Funciara, in vederea analizei juridice efectuate de registrator, in scopul inscrierii in Cartea Funciara. Dupa intabulare, documentatia este trimisa inapoi la Oficiul de Cadastru. Dupa avizare, documentatia este preluata de catre firma de cadastru si predata proprietarului.

Copiile legalizate ale actelor de proprietate care au fundamentat documentatia cadastrala se vor arhiva la OCPI, ca documente justificative ale intabularii.